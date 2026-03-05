Mai multe explozii au răsunat în capitala Qatarului la doar câteva ore după ce autoritățile au anunțat că locuitorii din apropierea Ambasadei Statelor Unite au fost evacuați ca măsură de precauție.

Martori oculari din Doha au declarat că au auzit mai multe explozii puternice în diferite părți ale orașului. O coloană groasă de fum negru a fost văzută ridicându-se deasupra capitalei Qatarului, alimentând îngrijorările privind noi atacuri.

Pe de altă parte, șase persoane au fost rănite în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, după căderea unor resturi de drone iraniene interceptate.

Biroul de presă din Abu Dhabi a comunicat că sistemele de apărare aeriană au interceptat cu succes dronele lansate joi de iranieni împotriva emiratului, dar fragmente din obiectele aeriene distruse au aterizat în două locații din zona industrială ICAD II din capitală.

Cei șase răniți sunt cetățeni pakistanezi și nepalezi și se află în stare stabilă după ce au primit îngrijiri medicale.

