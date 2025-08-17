Conform Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), atacatorii recurg la un ton urgent pentru a face victimele să acționeze rapid. Cei care primesc astfel de mesaj sunt îndemnați să acceseze un link, să descarce un fișier sau să ofere date personale.

„Vă recomandăm să verificați cu atenție adresa expeditorului, nu accesați linkuri suspecte și nu transmiteți niciodată informații personale prin e-mail sau SMS nesolicitate. Activați autentificarea multifactor (MFA) acolo unde este posibil și raportați orice tentativă suspectă către autoritățile competente”, a transmis DNSC într-o postare publicată pe Facebook.

Iată care sunt cele 5 fraze comune în mesajele de phishing:

„Cont suspendat” – acest mesaj creează panică și determină victimele să reacționeze rapid. DNSC sfătuiește: „Fii atent: nu accesa link-ul, intră direct pe site-ul oficial”.

„Verificare necesară” – deși sună oficial, scopul este furtul de date. Verifică autenticitatea solicitării prin apel sau accesând site-ul oficial.

„Acționează acum” – este o tactică de presiune psihologică. Sursa citată subliniază că instituțiile reale nu cer acțiuni urgente prin email.

„Ai câștigat” – promisiuni false care urmăresc colectarea de informații.

„Actualizare de securitate” – aceste mesaje imită comunicările bancare sau ale platformelor digitale. DNSC recomandă verificarea sursei direct din contul personal.

Amintim că DNSC a transmis recent o alertă privind o nouă metodă de amenințare prin care utilizatorii români pot fi păcăliți. Este vorba despre APT Lazarus, un grup de hackeri din Coreea de Nord, care exploatează tehnica ClickFix pentru distribuirea de malware.

