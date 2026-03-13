Primăria începe exproprierile pentru a face loc noilor șantiere din Nord. Proiectul vizează nu doar lărgirea Bd. Dimitrie Pompeiu, ci și conectarea acestuia cu Barbu Văcărescu. Mai mult, se va construi o șosea nouă care să lege Șos. Pipera de Fabrica de Glucoză și o parcare Park & Ride pentru a încuraja folosirea transportului public.

În acest sens, consilierii au validat lista imobilelor ce urmează a fi expropriate și au alocat 75,8 milioane de lei pentru despăgubiri. Această sumă reprezintă „justa plată” pentru construcțiile care vor fi demolate pentru a face loc noilor proiecte de drumuri.

Această modernizare nu înseamnă doar drumuri mai bune, ci și o conexiune mai ușoară între Capitală și zonele metropolitane. Potrivit raportului de specialitate, proiectul va îmbunătăți calitatea aerului și va eficientiza circulația în tot nordul orașului.

„Obiectivul nu este doar acela de fluidizare a traficului, ci și crearea unui spațiu urban în care metroul, tramvaiul, bicicleta și mersul pe jos să se completeze armonios”, se afirmă în document.

Indicatorii tehnico-economici ai lucrării au fost aprobați în iunie 2025. Șantierul va ocupa o suprafață totală de 7,9 hectare, împărțită între proprietăți private (35.888 mp) și domeniul public al statului sau al municipalității (43.120 mp).

Planul de expropriere vizează 767 mp de teren și construcții private, alături de peste 1,4 kilometri de garduri care urmează să fie demolate pentru a face loc noilor artere.

