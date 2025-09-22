Merz, amenințat de extrema dreaptă

AfD a mai condus în sondaje anterior, după o creștere a popularității în ultimul an. Însă ultima ediție a sondajului Politbarometer, realizat de postul public ZDF, subliniază aparenta stabilitate a partidului și amenințarea pentru Merz din partea dreptei.

Partenerii juniori de coaliție ai lui Merz, social-democrații (SPD), au rămas stabili la 15% în sondaj – un rezultat considerat cândva de neconceput pentru partidul de centru-stânga.

Sondajul vine în urma alegerilor de săptămâna trecută din Renania de Nord-Westfalia (NRW), cel mai populat land german. CDU a reușit să-și păstreze puterea în acest vot, dar AfD a făcut progrese semnificative, aproape triplându-și cota de voturi.

Creșterea AfD la nivel național

AfD a fost văzut cândva ca un fenomen estic, rămânând cel mai puternic în fosta Germanie de Est comunistă. Însă creșterea în NRW-ul puternic industrializat din vest – unde AfD a ajuns pe locul trei cu 14,5% din voturi – a subliniat baza din ce în ce mai națională a partidului.

Merz nu se confruntă cu alegeri naționale până în 2029, dar AfD vizează o serie de alegeri regionale anul viitor, inclusiv în două landuri estice unde extrema dreaptă conduce clar în sondaje.

