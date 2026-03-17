Procesul, însă, necesită reforme profunde pentru ca statele candidate să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, fundamentale pentru aderare.

„În același timp, trebuie să avem sentimentul importanței extinderii. Apoi, trebuie să ne uităm la reformele noastre interne, la ce trebuie să facem pe plan intern legat de asta”, a subliniat Costa într-un interviu acordat European Newsroom.

Președintele Consiliului European a insistat asupra principiului extinderii bazate pe merite, dar și pe necesitatea unei abordări creative, fără compromisuri asupra standardelor.

„Contează colaborarea deplină a celor 27 de state membre și a celor opt țări candidate”, a adăugat acesta, răspunzând unei întrebări privind posibilitatea ca țările din Balcanii Occidentali să devină membre UE până în 2030.

Întrebat despre susținerea aderării fără drept de veto, sprijinită de Albania și Serbia, Costa a explicat că procesele anterioare de extindere au inclus clauze provizorii și perioade de integrare treptată.

„Cu siguranță, în viitoarea extindere vom avea nevoie de un fel de perioadă de tranziție”, a spus el.

Unitatea și diversitatea rămân priorități pentru Uniunea Europeană.

„Cel mai important obiectiv al nostru este de a ne menține unitatea și de a asigura unitatea în diversitate”, a declarat Costa.

Referindu-se la structura actuală a UE, liderul european a recunoscut că aceasta funcționează deja pe principii de „geometrie variabilă”.

„Unele state membre nu sunt în spațiul Schengen, altele nu sunt în zona euro, iar în viitor ne putem imagina că unele state membre nu vor intra în toate aceste dimensiuni ale Uniunii imediat”, a explicat Costa.

Totodată, el a menționat că anumite țări ar putea alege să se retragă din unele niveluri de integrare, subliniind că este evident că nu toate statele sunt mulțumite de actualele standarde de integrare.

