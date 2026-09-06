În acest land din fosta RDG, Alternativa pentru Germania (AfD), un partid anti-imigranţi, rusofil şi apropiat de cercurile trumpiste, îi devansează cu aproape douăzeci de puncte pe conservatorii cancelarului Friedrich Merz: 40-43% faţă de 22-24%, potrivit ultimelor sondaje, scrie AFP.

Ca semn al îngrijorării care domneşte la Berlin, şeful guvernului nu a încetat să-i avertizeze în ultimele zile pe alegătorii din această regiune din estul Germaniei cu privire la „daunele economice considerabile” în cazul unei victorii a AfD: „Nu-mi pot imagina că investitorii internaţionali ar dori să vină să inaugureze o nouă fabrică alături de un ministru-preşedinte din partea AfD”.

De câţiva ani, partidul AfD înregistrează un avans electoral, concretizat prin locul al doilea obţinut de lidera sa, Alice Weidel, la alegerile federale din 2025. Partidul de extremă dreaptă a ieşit pe primul loc în majoritatea circumscripţiilor din fosta Germanie de Est, o regiune mai săracă decât restul ţării.

„Partidul profită în mare măsură de experienţele şi sentimentele negative pe care mulţi locuitori le-au trăit de la reunificare, adică şomajul, declinul economic sau pur şi simplu dispariţia cadrului de viaţă şi a modului lor de viaţă”, a explicat Nathalie Le Bouëdec, profesoară universitară de istorie şi civilizaţie germană la Universitatea Bourgogne-Europe, pentru BFM.

„Mulţi foşti est-germani au, de asemenea, un sentiment de nerecunoaştere, această impresie că vest-germanii nu le-au recunoscut niciodată cu adevărat istoria şi i-au marginalizat”, a continuat ea.

Avansul extremei drepte în est se explică şi prin „o relaţie cu istoria şi o cultură politică destul de diferite”. „În special problema memoriei nazismului nu a fost abordată deloc în acelaşi mod în RDG şi în RFG, astfel încât AfD este adesea percepută ca un partid oarecare”, a punctat specialista în Germania.

Indiferent de guvernul care va rezulta din aceste alegeri, „un partid precum AfD, care obţine 40% din voturi, va reprezenta în orice caz un cutremur politic pentru Germania”, a conchis ea.

După rezultatele bune la alegerile regionale din Saxonia şi din Turingia în 2024, partidul speră să cucerească Saxonia-Anhalt, un land cu 2,1 milioane de locuitori, care i-ar putea aduce o victorie simbolică.

Hurezeanu a explicat că nostalgia față de Uniunea Sovietică și nemulțumirile din Estul Germaniei sunt factorii care împing AfD

Fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu a explicat pe 4 septembrie, pentru Libertatea, că un complex de factori a dus AfD, partidul de extremă dreapta, în poziția de favorită la alegerile regionale din Germania.

„În primul rând este vorba despre o tendință generală în landurile estice ale Germaniei Federale. Aici, în ultimii 35 de ani, în ciuda influxului imens de capital, au fost investiții foarte mari și tendințe «grele»: e o emigrație a forței de muncă înspre Germania de Vest”, a afirmat Emil Hurezeanu, fost ambasador în Germania și fost ministru de Externe.

El consideră că un argument este și nostalgia unor nemți față de fosta URSS și poziționarea contra Ucrainei în războiul cu Rusia: „Aceste tendințe sunt cuplate și cu o oarecare nostalgie foarte paradoxală – pe care mi-a confirmat-o și fosta cancelară Angela Merkel în discuțiile pe care le-am avut la București – față de relațiile mai vechi cu Uniunea Sovietică. Sondajele de opinie din Est, care nu sunt foarte frecvente și nu sunt date publicității neapărat, arată că peste 50% din est-germani sunt împotriva războiului din Ucraina, sunt chiar împotriva Ucrainei și sunt pentru ridicarea sancțiunilor față de Rusia. În acest timp, în vestul Germaniei, poate 20-30% din cetățeni se pronunță pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei”.

AfD este abrevierea de la Alternative für Deutschland („Alternativa pentru Germania”), un partid politic german fondat în 2013, de dreapta radicală sau extremă dreaptă, care promovează politici naționaliste, eurosceptice și anti-imigrație. AfD este condus la nivel federal de doi co-președinți: Tino Chrupalla și Alice Weidel/

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