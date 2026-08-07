Evitarea unei pene de curent extinse

Măsura vine pe fondul provocărilor cu care se confruntă piața energetică în perioadele cu vârf de consum sau fluctuații majore ale surselor regenerabile, obiectivul principal fiind menținerea stabilității rețelei naționale și evitarea oricărui risc de pană de curent la nivel extins.

Transelectrica va putea dispune măsuri în intervalul orar în care se înregistrează deficit de energie electrică, ultima dintre soluţii fiind limitarea în tranşe a consumului de energie electrică, în intervalul 19:00-23:00, în condiţiile stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică,. În acest document sunt incluși doar operatori economici mari consumatori, şi nu vizează consumatorii casnici, se arată în hotărârea adoptată vineri.

Astfel, a fost creat cadrul legal necesar pentru ca C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prin Dispecerul Energetic Naţional, să poată dispune, până la data de 31 august 2026, dacă evoluţia Sistemului Electroenergetic Naţional o va impune, o serie de măsuri de siguranţă, precizează Executivul, potrivit News.ro.

Ce puteri primește Transelectrica

Aceste măsuri ar putea fi luate în intervalul orar în care se înregistrează deficit de energie electrică, în următoarea ordine de prioritate:

  • Creşterea rezervelor tehnologice de sisteme din unităţile de producţie care pot funcţiona pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora;
  • Pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziţia Dispeceratului Energetic Naţional;
  • Reducerea/anularea capacităţii disponibile de interconexiune pe direcţia export;
  • Reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcţia export;
  • Limitarea în tranşe a consumului de energie electrică, în intervalul 19:00-23:00, în condiţiile stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică, document care include doar operatori economici mari consumatori, şi nu vizează consumatorii casnici.

O măsură de ultimă instanță

Totodată, Executivul precizează că „această hotărâre nu determină automat reducerea consumului şi nu obligă Transelectrica să aplice limitări dacă nu sunt întrunite condiţiile tehnice care să justifice această măsură”.

Aplicarea efectivă va fi în funcţie de evaluările tehnice privind starea Sistemului Electroenergetic Naţional şi de necesitatea reală de echilibrare a acestuia, hotărârea creând cadrul legal necesar pentru utilizarea acestei măsuri de ultimă instanţă.

Consumatorii finali vizaţi vor fi informaţi individual, în scris, cu minimum 24 de ore înainte de aplicarea măsurii, cu precizarea momentului începerii, a intervalului de aplicare şi a tranşei sau tranşelor activate.

Consumatorii casnici şi rezidenţiali sunt exceptaţi de la Normativul de limitare a consumului şi de la Normativul de deconectări manuale.

De asemenea, sunt protejate categoriile de consumatori a căror întrerupere ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea sau siguranţa persoanelor ori ar putea genera consecinţe grave asupra unor procese tehnologice critice, precum spitalele şi alte unităţi medicale, serviciile de urgenţă, anumite instalaţii critice din industrie, sistemele de alimentare cu apă sau alte infrastructuri esenţiale, în condiţiile prevăzute de reglementările aplicabile.

Situația pe piața de energie din România diferă net față de cea a vecinilor noștri din Bulgaria, iar acest lucru se întâmplă în principal din cauza lipsei capacităților noastre de înmagazinare, spun specialiștii în energie consultați, vineri, de Libertatea.

Politicienii discută despre păstrarea și repornirea termocentralelor pe cărbune la nivel național, dar cazul de la Iași arată că o astfel de unitate oprită nu poate fi readusă în sistem printr-o simplă decizie.

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