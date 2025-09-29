Compania are trei fabrici în Marea Britanie care produc în total aproximativ 1.000 de mașini pe zi.

Garanții de la stat

Anunțul vine la o zi după ce Marea Britanie a declarat că va sprijini producătorul cu o garanție de 1,7 miliarde de euro pentru a ajuta la susținerea lanțului său de aprovizionare în urma opririi producției după atac.

Conform BBC, compania pierde cel puțin 50 de milioane de lire sterline, adică 57 de milioane de europe săptămână după închiderea fabricilor, iar mulți dintre cei 33.000 de angajați au fost rugați să rămână acasă.

Săptămâna trecută, Jaguar Land Rover a declarat că a informat furnizorii că unele sisteme sunt online, inclusiv cele care controlează aprovizionarea cu piese la nivel mondial și sistemul financiar care controlează vânzarea en gros a vehiculelor. De asemenea, compania a anunțat că acum capacitatea sa de procesare a facturilor a crescut.

Probleme și în alte părți

În timp ce fabricile Jaguar și Land Rover din Marea Britanie au fost blocate de un atac informatic, în Germania unele fabrici vor avea producție limitată din cauza cererii slabe.

Volkswagen a anunțat că reduce producția și suspendă temporar activitatea la două dintre fabricile de mașini electrice din Germania, în vreme ce Porsche a anunțat o gaură de 5 miliarde de euro.

Concomitent, Mercedes a anunțat în vară scăderea producției pentru patru modele electrice în SUA, inclusiv modelele EQS și EQE, conform Elecdrive. Concomitent, grupul german a anunțat scăderea prețurilor cu până la 15.000 de dolari.

