„Ultimul client din asociație și-a pus centrală și s-a debranșat. Am citit indexul în ziua respectivă și am făcut adresă către cei de la gaz, să vină să ia contorul. După 10 zile, am primit factura, în condițiile în care, din 19 ianuarie, nu am mai consumat nimic! Am fost la sediul Distrigaz, le-am explicat situația și ne-au spus să nu plătim factura și să anunțăm din nou, după data de 25 februarie”, a declarat președintele Asociației de proprietari 122, Neculai Mânza.

Contactat de „Viața liberă”, Biroul de Presă al ENGIE România a transmis că „în data de 19.01.2022 a fost depusă cererea de reziliere a contractului de furnizare cu solicitarea ridicării contorului de gaze naturale ce deservea instalația de utilizare comună a imobilului, ținând cont de faptul că toate celelalte apartamente din cadrul asociației de locatari sunt contorizate individual. Această cerere se află în termenul legal de răspuns. În urma acestei cereri înregistrate, contorul de gaze naturale a fost ridicat de către un reprezentant Distrigaz Sud Rețele luni, 7 februarie”.

Compania a precizat că a fost stornată și factura din data de 31 ianuarie, „aceasta fiind emisă inițial pe un consum estimat. Astfel, în acest moment, nu mai există niciun debit restant pentru asociația de locatari în cauză”.

Foto: Viața Liberă

