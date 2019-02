Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași a fost sesizat de Barou încă din august 2018 despre acest caz, însă Condrea nu a fost audiat până în prezent.

Reporter de Iași scrie că Daniel Ștefan Condrea a fost avocat în Baroul Constituțional Iași, care a fost scos în afara legii încă din 2013. Cu toate acestea, Condrea a susținut în continuare că este avocat și a încheiat acte false, prin care și-a arogat calitatea de avocat al Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR).

Potrivit sursei citate, bărbatul, care în realitate este doar consilier juridic stagiar, se ocupă în principal de înființarea societăților comerciale. În vara lui 2018, Condrea a depus la Registrul Comerțului din Iași un contract asistență juridică, prin care atestă găzduirea sediului social pentru o firmă, fără activitate la acel sediu. Pentru acest serviciu, Daniel Condrea a perceput suma de 300 de lei unei persoane din Bacău.

Documentul depus conține antetul UNBR, precum și o ștampilă prin care Daniel Condrea ar avea titulatura de „avocat”, notează sursa citată. După ce a constatat nulitatea actului, Oficiul Registrul Comerțului a făcut plângere penală, iar dosarul este acum în lucru la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.

„La Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași este înregistrată cauza penală nr. 8901/P/2018, în care se efectuează cercetări in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, prevăzută de art. 348 Cod penal. Cercetările sunt efectuate de lucrători ai poliției judiciare din cadrul IPJ Iași, sub supravegherea procurorului de caz, această faza a urmăririi penale fiind nepublică, a precizat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, Monica Palaghia.

Jurnaliștii publicației „Reporter de Iași” susțin că l-au contactat pe Daniel Condrea și au pretins că reprezintă o firmă de transport. Bărbatul a susținut că este avocat și că poate să le ofere servicii judiciare pentru a renunța la un asociat din societate.

Mai apoi, a recomandat înființarea unei alte firme, în loc de proces.

Pentru a discuta despre onorariu, Condrea și-a invitat „clienții” la cabinetul său „de avocatură” situat pe strada Ștefan cel Mare nr. 8-12, care este, de fapt, sediul firmei sale specializată în înființări de societăți comerciale.

Avocatul Marius Striblea, decanul Baroului Iași, a precizat că Daniel Condrea nu este membru în Baroul Iași, iar pe numele acestuia a fost depusă o plângere penală. Mai mult, Striblea a precizat că există un dosar penal de mai multe zile, însă Condrea nu a fost audiat.

Contactat din nou, Condrea a explicat că nu mai este avocat din cauza unor „probleme avute cu Registrul Comerțului”, ci doar consilier juridic.

„Eu am fost avocat din 2012 în Baroul lui Bota. Toate actele depuse la Registrul Comerțului arată că eram conform. Am fost pe modul comercial, nu am pledat în instanțe. După ce mi s-a adus la cunoștință, m-am retras din Baroul Constituțional și am revenit la Colegiul Consilierilor Juridici. Pe perioada cât am fost avocat, m-am suspendat din Colegiu. Acum merg pe partea de jurist”, a menționat Condrea.