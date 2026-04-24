Emmanuel Macron a sosit vineri în Grecia pentru o vizită de două zile menită consolidării parteneriatului în domeniul apărării cu acest aliat naval cheie într-un moment în care libertatea de navigație este restricționată în Golf.

Emmanuel Macron insistă pentru o Europă suverană strategic

După ce a ținut primul său discurs important despre suveranitatea europeană, proiectul său preferat, pe dealul Pnyx, vizavi de Acropole, în septembrie 2017, președintele francez a dezbătut aceeași temă cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis într-un alt loc emblematic din centrul istoric al Atenei: Agora Romană.

Este o secvență menită să rămână „simbolică”, potrivit anturajului său, deoarece Macron își dorește să-și petreacă ultimul an la Palatul Élysée evidențiind „coerența” mesajului pe care l-a transmis în timpul celor două mandate consecutive de președinte.

Și relevanța acestui mesaj, ținând cont de multiplele crize cu care se confruntă Uniunea Europeană de câțiva ani încoace, de la războiul din Ucraina provocat de Rusia lui Putin și pandemia de COVID-19 răspândită din China până la tulburările generate de Donald Trump.

Apel la măsuri decisive ca Europa să devină o adevărată putere geopolitică

„Nu trebuie să subestimăm faptul că acesta este un moment unic în care un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez se opun cu înverșunare europenilor”, a declarat Emmanuel Macron, adăugând că acesta este totodată „momentul potrivit pentru noi ca să luăm măsuri decisive”.

Deși a părut să-i pună pe Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping în aceeași categorie a adversarilor Europei, Macron a subliniat totuși că președintele Statelor Unite rămâne încă un „aliat”, chiar dacă nu este întotdeauna „de încredere” sau „previzibil”.

„Acesta ar putea fi momentul european”, a insistat președintele francez, reafirmând, așa cum a făcut de la începutul anului, că Uniunea Europeană este, prin contrast, „de încredere” și „previzibilă”.

În opinia sa, „provocarea pentru noi este să devenim o adevărată putere geopolitică”, având în vedere că apărarea, comerțul și serviciile financiare cumulate de țările din Uniunea Europeană sunt deja suficient de semnificative pentru a fi comparabile cu cele ale Statelor Unite și ale Chinei.

NATO este slăbită de criticile și acțiunile lui Donald Trump, dar rămâne „o alianță strategică bună”

Alături de Emmanuel Macron, Kyriakos Mitsotakis a subliniat „angajamentul” țărilor din Uniunea Europeană pentru sprijin militar reciproc „în cazul unei posibile amenințări”, așa cum este stipulat în Tratatul privind Uniunea Europeană.

„Acesta este un mesaj politic: nu ne bazăm exclusiv pe NATO, ci există și o dimensiune europeană puternică”, a remarcat el, referindu-se la Cipru, unde, la începutul lunii martie, nave de război europene, în special fregata franceză Languedoc și fregata greacă Kimon, au fost desfășurate atunci când o bază britanică a fost atacată cu drone.

Revenind la conceptul suveranității europene, pe care îl invocă încă din septembrie 2017, Emmanuel Macron a pledat, de asemenea, pentru „consolidarea pilonului european” al NATO.

„Există acum îndoieli cu privire la Articolul 5”, angajamentul de sprijin reciproc aflat în centrul alianței transatlantice de apărare, din cauza punerii sale sub semnul întrebării de către Donald Trump, a spus președintele francez.

Acest lucru „slăbește de facto Alianța”, a continuat el, apreciind în același timp că NATO rămâne o „alianță strategică bună”.

Războiul din Orientul Mijlociu, un subiect important de pe agenda întrevederii diintre Macron și Mitsotakis

Sâmbătă, liderii francez și grec sunt așteptați să discute despre războiul din Orientul Mijlociu și despre dubla blocadă iraniană și americană din Strâmtoarea Ormuz, care slăbește economia globală.

Grecia, care deține una dintre cele mai mari marine comerciale din lume, găzduiește sediul operațiunii navale europene Aspides din Marea Roșie.

Emmanuel Macron a recunoscut că se inspiră în parte din această operațiune pentru o viitoare misiune multinațională de securizare a Strâmtorii Ormuz, care ar urma să fie efectuată de țări „nonbeligerante” odată cu încheierea războiului din Orientul Mijlociu.

Franța și Grecia vor semna un „parteneriat strategic cuprinzător”

Franța și Grecia vor oficializa prelungirea parteneriatului strategic de apărare și securitate încheiat în 2021, care va fi reînnoit tacit. În cadrul acestei cooperări, Grecia a comandat din Franța 24 de avioane de vânătoare Rafale și apoi trei fregate Belharra pentru o sumă de peste 5,5 miliarde de euro. O a patra fregată a fost inclusă în tranzacție anul trecut.

Președintele francez și prim-ministrul grec vor vizita sâmbătă dimineața prima dintre aceste fregate livrate, Kimon.

Grecia este în prezent una dintre cele patru țări din NATO care alocă peste 3% din PIB cheltuielilor pentru apărare, după Polonia, Estonia și Letonia.

Kyriakos Mitsotakis și Emmanuel Macron vor semna, de asemenea, un nou „parteneriat strategic cuprinzător”, care va include domeniul economic și cel al inovării.

