O familie este acuzată că ocupă ilegal o casă din sectorul 5

Sunt tensiuni majore pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei, unde o familie ocupă ilegal o casă de câțiva ani, conform Antena 3 CNN. Proprietarul imobilului a decedat în 2016, iar locuința a fost ocupată fără acte de zeci de adulți și copii.

Vecinii reclamă petreceri constante, scandaluri și curse auto. Revoltați, aceștia susțin că întreaga curte s-a transformat într-o groapă de gunoi.

Vecinii au chemat polițiștii în fața casei din București

Riveranii de pe strada din sectorul 5 susțin că doar autoritățile ar mai putea face ceva. Aceștia au chemat polițiștii să intervină în curtea cu pricina.

„Nu se mai poate trăi în halul ăsta. Să vină Jandarmeria, că poate face ceva”, au declarat riveranii, pentru postul tv.

Scandalul a escaladat când unul dintre locuitorii din casa ocupată ilegal a ripostat în fața vecinilor

Situația a escaladat când femeia acuzată de ocuparea ilegală a proprietății i-a confruntat pe vecini, declarând: „Cu ce drept pun lacătul? Cu dreptul meu”.

Locuitorii din zonă cer intervenția autorităților pentru a opri problemele de igienă și siguranță, spunând:

„Ne mănâncă șobolanii, holera și malaria”. Ajunși la fața locului, polițiștii nu au putut interveni din cauza femeii cu pricina, mai relatează sursa citată mai sus.

Ce riscă persoanele care ocupă ilegal locuințe în București

Potrivit Codului penal al României, ocuparea fără drept a unui imobil sau a unei locuințe care aparține altei persoane poate fi sancționată ca infracțiune de tulburare de posesie (art. 256). Aceasta se referă la situația în care cineva intră și rămâne într-un imobil fără consimțământul proprietarului sau al posesorului legitim.

Legea stabilește pentru astfel de fapte o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani sau o amendă, dacă ocuparea s-a făcut fără drept și fără violență sau amenințare.

Dacă ocuparea locuinței se face prin violență, amenințare sau prin desființarea semnelor de hotar, pedeapsa poate fi aceeași (închisoare de 1-5 ani sau amendă), iar acțiunea penală se pune în mișcare pe baza plângerii persoanei vătămate.

În practică, situațiile de ocupare ilegală pot fi soluționate și pe calea civilă, dar dacă fapta întrunește elementele prevăzute de lege și proprietarul face plângere, persoanele care ocupă locuința riscă răspundere penală conform Codului penal.

Cazul din București nu este singurul. Șase familii de români locuiesc în case abandonate, fără apă, curent și căldură, în Spania. Familiile au trai nomad, iar copiii lor nu merg la școală.

