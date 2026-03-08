ASFR a luat naștere acum trei ani când s-a desprins din Autoritatea Feroviară Română (AFER) în urma reorganizării. De atunci, ASFR funcționează ca entitate de sine stătătoare, cu buget și conducere proprii. Membrii actualei conduceri a ASFR sunt anonimi pentru că nu își fac public CV-ul. Acum un an, atât conducerea ASFR, cât și cea a ASEF și-au mărit salariile. Soțiile directorilor de la ASFR lucrează tot la stat, unele dintre ele chiar în domeniul feroviar.

Consilierul PSD-ist de comună

Petru Bogdan, directorul general al ASFR a fost consilier local PSD al comunei Șimand, județul Arad, în perioada 2020-2024. Înainte, la alegerile din 2016, a fost ales pe listele Uniunii Naționale pentru Progresul României. Pe atunci lucra și ca inspector șef teritorial la ISF Timișoara – ASFR. Apoi, în 2022, a ajuns director la Autoritatea Feroviară Română (AFER) unde a fost și membru în Consiliul de Conducere. În 2023, când s-a desprins ASFR, a fost numit director general și președintele Consiliului de Conducere (are un mandat de patru ani). Soția sa lucrează la Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători Timișoara.

Petru Bogdan, directorul general al ASFR. Foto: Facebook / Autoritatea de Siguranță Feroviară

Doi șefi pe același loc

Dan Marcel Bărbuț este director Direcția Inspectorate de Siguranță Feroviară și Certificare Personal tot din 2023. Bărbuț este cel mai interesant personaj din conducerea ASFR. El este subinginer specializat în autovehicule rutiere fiind absolvent al Facultății de inginerie al Centrului Universitar Pitești, din cadrul Politehnicii București.

A lucrat în diverse funcții executive prin CFR Marfă și CFR SA și apoi, în 2001, ajunge inspector de stat la ASFR (din cadrul AFER). După câțiva ani devine consilierul directorului general al AFER, iar în mai 2018, din această funcție, Marcel Dan Bărbuţ a fost numit director general al ASFR (care atunci funcționa în cadrul AFER).

După cinci luni, Bărbuț este revocat din funcție și, potrivit unui act adițional al contractului de muncă, ar fi trebuit să fie încadrat pe postul de șef al Departamentului Inspector Șef. Însă, în acel moment, această funcție era ocupată de Claudiu Bechi. Bărbuț a dat în judecată AFER și a câștigat fiind instalat pe funcția promisă. La rândul lui, Claudiu Bechi, care ocupa și el legal postul, a dat în judecată AFER și a câștigat și el. Iar instanța a obligat conducerea AFER să gestioneze situația. Fără să aducă bani de acasă, conducerea de atunci a AFER, cu aprobarea ministrului transporturilor Drulă, a rezolvat problema pe banii statului. A împărțit în două Departamentul Inspector Șef și a creat două funcții de șef: una pentru Bechi, iar alta pentru Bărbuț.

Marcel Dan Bărbuţ. Foto: sigurantaferoviara.ro

Afacerile directorului Bărbuț

Bărbuț a făcut și afaceri încă din 2006 fiind asociat în două firme care nu mai există acum. În Miru Dami Impex SRL a fost asociat unic și administrator din 2006 când firma a fost înființată,, și până în prezent. Activitatea firmei a fost periodic suspendată.

În cealaltă firmă, Casa de Comerț Cuba Internațional SRL, Bărbuț a fost asociat și administrator de la înființarea din 2012, până în 2021, când a părăsit firma. Asociații lui au fost un anume Oprea Augustin și Gheorghe Sadoveanu (fost vicepreședinte SIVECO, implicat de DNA într-un dosar de trafic de influență și spălare de bani). Neavând un CV public, putem doar să presupunem că Bărbuț nu s-a aflat în conflict de interese suprapunând funcția publică cu cea de administrator într-o firmă privată.

Prins cu iubita în tren

Un episod controversat, în care protagonist a fost Bărbuț, a avut loc în anul în anul 2011, pe când acesta era inspector. Atunci, mai mulți salariați l-au acuzat pe Bărbuț de comportament indecent (a fost surprins de controlor într-un tren băut și într-o poziție indecentă în compania unei doamne) și de abuz în serviciu. Ministerul Transporturilor a cercetat atunci aceste sesizări, a concluzionat că totul se confirmă și a cerut conduceri ASFR să ia măsuri. Dar cazul a fost lăsat uitării, iar Bărbuț a avansat în ierarhia ASFR fără probleme.

Acum doi ani, un alt grup de șapte salariați au făcut o plângere către minister și directorul general al ASFR denunțând comportamentul abuziv al lui Bărbuț care, printre altele, ar fi lovit un angajat. Aceștia denunțau șicanele la care erau supuși, amenințările și limbajul licențios ale directorului Bărbuț. Și pe această sesizare s-a așternut praful.

Probleme cu titlul de „doctor”

Un alt moment care l-a scos pe Bărbuț în evidență s-a petrecut în 2019 când a fost acuzat de plagiat și i s-a retras titlul de doctor. Dan Marcel Bărbuț, pe atunci director al Organismului de Licențiere Feroviare Român, și-a făcut doctoratul la Academia Națională de Informații Mihai Viteazul (ANI), iar teza sa, susținută în anul 2011, s-a numit „Strategia energetică în contextul securităţii moderne”.

Lucrarea lui Bărbuț a fost pusă la îndoială după ce a izbucnit scandalul legat de doctoratele coordonate de Constantin Onișor la Academia Națională de Informații. Pentru că Onişor a fost şi coordonatorul lucrării lui Bărbuț. Anul trecut, Bărbuț a câștigat procesul de anulare a retragerii titlului de doctor, dar sentința nu este definitivă.

Pe plan politic, Bărbuț pare să fie apropiat de PSD, pentru care a donat, în 2007, suma de 25.000 de lei.

Soția lui Bărbuț lucrează tot la stat. Ea este directoarea Direcției pentru Cultura, Educație, Creație și Sport din cadrul Primăriei Roșiorii de Vede, orașul de baștină al soților Bărbuț.

Familii angajate la stat

Rodica Dinu este director economic la ASFR tot din anul 2023. Înainte, ea ocupa funcția de șef serviciu la AFER. Soțul acesteia lucrează și el la stat, ca electrician la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea din cadrul Apelor Române.

Rodica Dinu, director economic la ASFR. Foto: sigurantaferoviara.ro

Doru Cătălin Toader a fost numit director Direcția Licențiere Feroviară, Autorizare de Siguranță și Evaluare Independentă în anul 2022, după ce Grindeanu a mătrășit vechea conducere. Anterior el a fost șef Serviciu Investigare Incidente Feroviare la Agenția de Investigare Feroviară Română (AGIFER) și director la Organismul de Licențe Feroviare Român. Soția lui lucrează tot în domeniul feroviar fiind auditor intern la Telecomunicații CFR SA.

Doru Cătălin Toader, numit director Direcția Licențiere Feroviară, Autorizare de Siguranță și Evaluare Independentă. Foto: sigurantaferoviara.ro

Salariile directorilor ASFR

Ultimele declarații de avere ale directorilor ASFR sunt din anul 2024. Directorul general Petru Bogdan a declarat atunci venituri totale de 172.000 de lei provenite din funcțiile de la AFER, ASFR, Consiliile de Conducere și de la Primăria Șimand.

Dan Marcel Bărbuț a declarat un venit de 118.000 de lei de la AFER și ASFR. Însă averea familiei Bărbuț cuprinde terenuri intravilane în suprafață totală de 4.000 mp (în Topana și Shodol din județul Olt), 2.000 mp extravilan (în Topana, Olt), un apartament în Roșiorii de Vede și trei case în Topana, Olt.

Directorul economic Rodica Dinu a câștigat doar 65.000 de lei de la AFER, iar directorul Doru Cătălin Toader – 118.000 de lei de la AFER și ASFR.

Pe site-ul ASFR, valoarea salariilor este publică și actualizată. Dar cifrele sunt trecute ambiguu. Astfel, salariul directorului general este de 7,5840, iar un director câștigă 6,6116 lei. Cert este că acum un an salariile au fost mărite, bugetul pentru cheltuielile de personal în anul 2024 ale ASFR a fost de 45,354 mii lei, iar în anul 2025 – de aproape 56.000 de lei.



