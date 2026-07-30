Tot mai multe vedete din România aleg să renunțe la machiaj și la filtrele de pe rețelele de socializare, publicând imagini în care apar complet naturale. Unele au transformat autenticitatea într-un mesaj pentru comunitățile lor online, în timp ce altele și-au surprins fanii cu fotografii rare, fără produse cosmetice.

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Tot mai multe vedete aleg naturalețea

În ultimii ani, fotografiile fără machiaj au devenit tot mai prezente pe conturile de socializare ale vedetelor din România. Dacă în trecut imaginile atent editate și machiajele elaborate dominau platformele online, în prezent multe persoane publice aleg să se arate exact așa cum sunt.

Pentru unele dintre ele, gestul reprezintă o modalitate de a încuraja acceptarea de sine, în timp ce altele spun că își doresc să le arate urmăritorilor că imaginile perfecte din mediul online ascund, de multe ori, ore de pregătire.

Antonia și Andreea Marin, printre vedetele care au mizat mereu pe naturalețe

Antonia este una dintre artistele apreciate pentru frumusețea sa naturală și apare frecvent în fotografii cu un machiaj discret sau fără produse cosmetice.

Și Andreea Marin a demonstrat de-a lungul timpului că nu se teme să apară fără machiaj. Fiind o prezență publică încă dinaintea apariției rețelelor de socializare și a filtrelor digitale, vedeta a publicat în repetate rânduri imagini naturale, fără să ascundă trecerea timpului.

Feli și manifestul pentru naturalețe

În perioada pandemiei, Feli a ales să publice o fotografie în care apare fără machiaj, însoțită de un mesaj despre acceptarea propriei persoane.

Artista a scris: „Ai celebrat mereu simplitatea și naturalețea și te-ai «lăudat» cu ea peste tot prin lume. Astăzi ești mult mai prezentă în viața ta, în corpul tău. Azi, îți îndrăgești întreaga ființă trup și suflet!”

Alina Ceușan și provocarea „filter detox”

Alina Ceușan a vorbit încă din 2019 despre dorința de a renunța la filtrele folosite pe Instagram și de a le arăta urmăritorilor cum arată în realitate. Ulterior, publicul a putut să o vadă fără machiaj și în competiția Asia Express.

„Pentru cine nu mă cunoaște, eu sunt Alina Ceușan. M-am născut pe 1 iunie 1992. Sunt blogger, vlogger, creator de conținut online și co-fondatoarea unui brand de costume de baie. Am fost pasionată de fashion dintotdeauna. Nu am avut prea multe, pentru provin dintr-o familie modestă, dar o fată poate visa. (…) Blogul meu a început de fapt ca un examen la facultate și a evoluat în mod natural în online, unde pot să-mi împărtășesc inspirația pentru tot. Eu nu vă numesc urmăritori, pentru că îmi place să vă spun comunitatea mea online, mulți sunteți cu mine de la ziua zero și apreciez asta. De când am început să am cont pe Instagram, în 2012, eu niciodată nu am postat o fotografie fără să folosesc filtru, iar acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să fac acest filter detox – să vă arăt cum arăt fără să-mi editez pozele. Motivul pentru care fac asta este că vreau să știți că în spatele oricărei fotografii pe care o vezi pe Instagram nu este doar multă muncă, ci și o mulțime de sacrificii. Uneori trebuie să muți lucrurile din jurul tău, trebuie să editezi, uneori trebuie să aștepți să fie unghiul perfect și lumina perfectă pentru poza perfectă. Instagramul nu este viața reală. În altă ordine de idei, eu cred că facem asta pentru că vrem să vă arătăm ceva frumos și care să vă inspire. (…) Am suișuri și coborâșuri, atacuri de panică și momente proaste. Am luptat și am muncit o grămadă ca să ajung aici.”

Lora, Gina Pistol și Bianca Drăgușanu au publicat imagini naturale

Lora este una dintre artistele care postează frecvent fotografii fără filtre și fără machiaj, iar imaginile sale sunt însoțite de numeroase mesaje de apreciere din partea fanilor. Și Bianca Drăgușanu, cunoscută pentru aparițiile atent pregătite din emisiuni și de la evenimente, a publicat de-a lungul timpului selfie-uri în care apare complet nemachiată.

Gina Pistol a ales, la rândul ei, să le arate urmăritorilor cum arată fără machiaj, iar fotografia publicată pe rețelele de socializare a strâns numeroase reacții.

Raluca Bădulescu și stilul care o definește

Raluca Bădulescu este recunoscută pentru aparițiile sale extravagante, machiajele puternice și colecția impresionantă de peruci. În primul episod de la Asia Express, vedeta a fost filmată fără machiaj și cu părul natural, o imagine rară pentru ea, obținând rapid sute de mii de reacții pe TikTok.

Adelina Pestrițu și Iulia Albu au răspuns provocării fanilor

Adelina Pestrițu a publicat, la rândul ei, fotografii fără machiaj. Postările au generat atât complimente, cât și comentarii critice.

Printre mesajele primite s-au numărat: „Superbă și fără machiaj și cu machiaj. Trăsăturile sunt foarte frumoase, machiajul doar le evidențiază”, „Ce frumoasă ești nemachiată”, „Tu nu ai nevoie de machiaj”.

Și Iulia Albu a acceptat provocarea urmăritorilor și s-a fotografiat fără machiaj, alegând să nu ascundă micile imperfecțiuni.

Loredana Groza, Lidia Buble, Andra, Andreea Raicu și Nicoleta Luciu au ales autenticitatea

Loredana Groza și-a surprins admiratorii cu o fotografie realizată dimineața, fără machiaj. Lidia Buble a publicat, de asemenea, imagini în care apare complet naturală, fără fond de ten sau machiaj al ochilor.

Andra Măruță le-a arătat fanilor un selfie fără machiaj și fără filtre, în timp ce Andreea Raicu continuă să posteze frecvent fotografii realizate imediat după trezire, promovând acceptarea propriei imagini.

După retragerea din televiziune pentru a se dedica familiei, Nicoleta Luciu a rămas activă pe rețelele de socializare, unde publică deseori fotografii fără machiaj și fără filtre de înfrumusețare.

Tot mai multe persoane publice promovează autenticitatea

În ultimii ani, imaginile fără machiaj au devenit tot mai frecvente în mediul online. Pentru multe vedete, astfel de fotografii reprezintă o modalitate de a transmite că perfecțiunea afișată pe rețelele de socializare nu reflectă întotdeauna realitatea și că naturalețea poate avea loc alături de aparițiile atent pregătite.