Solariile, exceptate de la autorizația de construcție

Legea construcțiilor ar putea fi modificată, potrivit unui proiect aprobat luni de Senat, astfel încât serele și solariile din grădina proprie să poată fi construite fără autorizație de construire.

Proiectul legislativ a fost votat de senatori cu 102 voturi pentru, niciun vot contra și 14 abțineri. Astfel, românii care vor să construiască solarii de legume în curtea casei nu vor mai fi obligați să obțină autorizație de construire sau de desființare.

Asta dacă legea trece de Camera Deputaților, unde se dă votul decisiv din Parlament.

Noile prevederi se aplică pentru solarii amplasate pe terenurile aferente locuinței și în curțile sau grădinile din jurul acesteia, potrivit Arena Construct.

Amenzi de până la 100.000 lei pentru solarii neautorizate

În prezent, Legea nr. 50/1991 reglementează strict construcțiile, inclusiv solariile.

Gospodarii care ridică astfel de structuri fără autorizație pot primi amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 lei.

Pentru a construi un solar legal, era nevoie până acum de:

depunerea unei cereri la primărie,

documentație tehnică întocmită de un arhitect,

schițe și planuri cu materialele utilizate,

încadrarea terenului ca zonă agricolă în Planul Urbanistic General.

O tânără din Mureș a primit o amendă de 10.000 de lei pentru construirea unui solar fără autorizație în propria grădină.

Noua lege simplifică procesul și elimină aceste obligații pentru gospodarii care își doresc solarii de mici dimensiuni în propria curte.

Inițiatorii proiectului, trei deputați PSD, au subliniat că această măsură se corelează cu schema de sprijin aprobată recent pentru cultivatorii de legume. Statul român alocă 350 milioane lei prin programul de „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate (2025-2027)”.

Scopul programului este dezvoltarea exploatațiilor agricole și consolidarea lanțului scurt de aprovizionare cu legume românești.

