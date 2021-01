Farmaciile din Iași încă vând teste rapide pentru COVID, deși este interzis. Prețurile sunt de trei ori mai mari decât în online

Farmaciile mici, de cartier, din Iași, au vândut întruna teste antigen. Prețurile variază de la 50 la 80 de lei un test.

Kiturile vândute online, cu un set de cinci teste, costă în jur de 150 de lei.

O companie are chiar un anunț la intrarea în farmacie că vinde teste rapide.

Colegiul Farmaciștilor din România a precizat că este în discuții avansate cu Ministerul Sănătății pentru a aproba comercializarea în farmacii a testelor rapide, fiindcă ar fi o sursă mai sigură de achiziționare decât ce se găsește în online.

Pe 13 noiembrie 2020, Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România a publicat un anunț pe site prin care a decretat faptul că farmaciile au interdicție la comercializarea testelor rapide de tip antigen pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2.

Acestea pot fi vândute doar spitalelor, clinicilor și cabinetelor medicale, conform ANM. Motivul? Este nevoie ca testul de fie realizat de un profesionist, pentru ca rezultatul să nu fie compromis.

„Dacă nu-l facem corect, e clar fals negativ. E și motivul pentru care nu se acceptă oficial (dacă nu e făcut de profesioniști – n.r.). Este doar un test orientativ”, puncta medicul Adrian Marinescu pentru Libertatea.

Ministrul sănătății crede că testele rapide efectuate acasă sunt o cauză a numărului mai mic de cazuri

În ultima săptămână, subiectul testelor rapide a fost adus pe agenda publică de declarațiile ministrului sănătății, Vlad Voiculescu, care a pus scăderea dramatică a numărului de cazuri din București pe seama faptului că oamenii se testează acasă și nu mai anunță ulterior DSP.

Libertatea a mers la mai multe farmacii din Iași pentru a vedea cât de ușoară este procurarea unui test rapid antigen. În condițiile în care acest lucru se poate face oricum de pe internet, cu livrare a doua zi, prețurile fiind mai accesibile decât cele din farmacii și mult mai mici decât un test RT-PCR.

Online, un set de 5 teste costă între 130 și 180 de lei. Unele companii oferă și trei pachete de 50 de măști chirurgicale cadou la achiziția celor cinci teste.

Farmaciile de cartier vând teste chiar și cu 80 de lei bucata

Indiferent dacă se află în centru sau la periferia orașelor, farmaciile marilor lanțuri nu comercializează teste rapide antigen. Însă în farmaciile mai mici, practica există de când au apărut pe piață, în ciuda interdicțiilor impuse de ANM.

Una dintre farmaciile care vând astfel de teste se află chiar lângă un spital-suport COVID din Iași, unde sunt internați în medie 60 de pacienți pozitivi.

Un test costă 80 de lei, este ambalat individual, nu vine în cutie, însă se livrează cu un prospect A4 cu instrucțiuni de utilizare. Întrebând dacă am putea achiziționa mai multe, am aflat că pe stoc mai sunt câteva zeci de bucăți. Farmacista a spus că se eliberează bon fiscal cu mențiunea „test rapid antigen COVID-19”.

La o altă farmacie mică, de cartier, am aflat că au vândut teste rapide până săptămâna trecută, fiindcă de atunci „a interzis OMS-ul să mai vindem”. Până atunci se puteau cumpăra seturi de teste, două într-o cutie, cu 85 de lei.

Cei mai mulți clienți pe care i-a avut farmacista:

„Niște copii tineri care stau în blocurile noi din spate. Își făceau înainte să meargă la părinți acasă. I-am învățat eu cum să le folosească”.

Oamenii primesc și sfaturi: „M-am uitat la filmuleț și se face ușor”

La o farmacie din zona industrială a orașului am găsit teste cu 63 de lei bucata, împachetate în cutii individuale, cu prospect, informații de folosire și un cod QR care duce la un filmuleț pe YouTube cu alte explicații utile.

Aveau doar 10 în stoc pe toată săptămâna și ni s-a spus că, dacă vrem să îl cumpărăm, trebuie să știm că se folosește doar sub supraveghere medicală. Asta, deși farmacista a precizat: „M-am uitat la filmuleț și e ușor, vă pot explica și eu”.

Reprezentanții farmaciei ne-au lăsat să pozăm testele, pentru a putea compara cu alte produse de pe piață

Desigur că avem teste, dar să știți că nu sunt de sânge, sunt cu acele bețișoare care se bagă în nas sau în gură. Înainte să vi le dau, trebuie să știți că se fac doar sub supraveghere medicală. Sunt obligată să vă informez de asta. Farmacistă în Iași:

Reclamă pe Facebook de la Medimfarm

Un lanț de farmacii își face reclamă și pe ușă

Una dintre companiile farmaceutice care au punct de vânzare în Iași, Medimfarm, are reclame sponsorizate pe Facebook în care anunță că oamenii pot achiziționa „singurele teste avizate de OMS cu rezultat rapid”. Anunțul recomandă celor interesați să meargă în farmacii, unde „farmaciștii te vor ajuta să le comanzi online”.

Captură de pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)

Pe site-ul OMS am putut identifica testele comercializate de Medimfarm – Standard Q Covid 19-Ag, produse de compania SD Biosensor Inc. din Coreea de Sud. Însă pe site-ul farmaciei se specifică faptul că aceste teste vor fi vândute doar către agenți economici, clinici medicale, cabinete medicale, aziluri de bătrâni sau unități militare, fiindcă producătorul recomandă „ca testarea să se facă prin intermediul persoanelor calificate în domeniul medical”.

Mai mult, compania spune că tot profitul obținut în urma vânzării acestor teste, timp de un an, va fi donat familiilor celor decedați în urma infecției cu COVID-19.

Persoanele fizice care vor să cumpere trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere ce poate fi descărcată de pe site și să o trimită la o adresă de e-mail a companiei.

Reclama din geamul farmaciei

Realitatea de pe site nu corespunde însă cu cea din teren. La farmacia din Iași există un anunț pe ușă care spune că se comercializează „teste rapide COVID-19”. Un test costă 64 de lei – același preț ca pe site-ul farmaciei -, se livrează individual, cu un prospect improvizat, iar în ambalaj original testele sunt în cutii de 25 de bucăți.

Poate fi achiziționat de oricine. Libertatea a asistat la două astfel de achiziții. Nu a fost necesară niciun fel de declarație pe proprie răspundere.

În farmacie, o femeie încerca să achiziționeze un astfel de test, explicându-i farmacistei că a avut COVID-19 în urmă cu trei luni, dar că soțul său nu, însă acum avea simptome.

„El e diabetic și are saturația sub 95%, tușește de câteva zile până nu mai poate să respire. Vreau să cumpăr să facem un test, poate nu are COVID-19 și e altceva”, a spus femeia. Aceasta a plecat din farmacie cu două teste și cu speranța oferită de farmacistă că „s-ar putea să fie o bronșită”.

Ministrul sănătății vrea comercializarea testelor și în farmacii

Ministrul Vlad Voiculescu a declarat, după ce s-a vaccinat, că va purta o discuție cu noul director al ANM pentru a reintroduce testele antigen în farmacii.

„Cred că e bine ca oamenii să aibă acces la teste antigen de calitate și cred că lucrul ăsta poate să se întâmple și în farmacii, dar trebuie să avem discuții cu experții în domeniu”, a declarat Vlad Voiculescu, conform G4Media.

Libertatea a încercat să ia legătură cu reprezentanții ANM, dar directorul nu a răspuns apelurilor telefonice. În scris ni s-a comunicat că vom primi un răspuns la întrebări de la „direcțiile competente”.

Anca Crupariu, purtător de cuvânt al Colegiului Farmaciștilor din România, a explicat pentru Libertatea că încă din 13 noiembrie, de când ANM a pus această interdicție farmaciilor, se poartă discuții cu Ministerul Sănătății pentru autorizarea comercializării de teste rapide antigen.

Aceasta a explicat că au fost aproape de un acord cu fosta echipă de la Sănătate, înainte de schimbarea Guvernului, și că negocierile au fost reluate.

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Colegiul Farmaciștilor: „Trebuie lucrat la o reglementare”

Colegiul Farmaciștilor susține că nu există o garanție a conformității cu privire la testele care se pot achiziționa online, în timp ce în farmacii ajung doar produse autorizate. În plus, farmacistul poate oferi un instructaj de bază, care să scadă șansele unui rezultat fals-negativ.

S-a discutat despre o posibilă modificare de legislație, care să permită, în condițiile pandemiei, vânzarea acestor teste în farmacie, chiar dacă sunt destinate de producător uzului profesional. Asta spre deosebire de vânzarea online de către diferiți operatori economici, care nu au nicio legătură cu domeniul medico-sanitar. Anca Crupariu:

„În farmacie, la eliberare, testul e însoțit mereu și de consiliere. Pacientul care cumpără poate beneficia de un sfat, i se precizează indicațiile producătorului, că testul poate fi ineficient dacă nu se face o prelevare corectă etc.”, a declarat Anca Crupariu.

Aceasta a explicat faptul că există precedente pentru a lua o astfel de decizie: în timpul pandemiei s-au modificat și alte acte normative care să permită folosirea off-label a unor medicamente.

„Este foarte posibil să ajungem la comercializarea în farmacii, dar trebuie lucrat la o reglementare”, a completat Anca Crupariu.

Institutul Național de Sănătate Publică a actualizat definiția de caz pentru pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2 luni, 4 ianuarie, iar în noul document se precizează faptul că un rezultat pozitiv la testul rapid antigen efectuat de personalul medical este suficient pentru a confirma oficial infecția. În trecut, era necesară dublarea tuturor rezultatelor și cu un test RT-PCR.

În spitalele din țară însă, rezultatul negativ al testului rapid la pacienții cu simptome specifice COVID-19 este dublat întotdeauna de un test RT-PCR.

Teste rapide la ieșirea din țară

Unele state membre UE, precum și Marea Britanie, le cer cetățenilor care vin din România să prezinte un test PCR negativ sau un test antigen negativ, la intrarea pe teritoriul lor.

În acest caz, testele antigen recunoscute sunt doar cele efectuate în centre medicale. Prețurile pot ajunge până la 180 de lei testul.

Olanda este singurul stat care a impus persoanelor care vin din România să prezinte la intrarea în țară atât un test PCR, cât și un test antigen, efectuat cu cel mult 4 ore înainte de îmbarcare. Astfel, cei care vor să călătorească în Olanda pot ajunge să plătească și 400 de lei pe cele două teste, în funcție de centrul de recoltare.

