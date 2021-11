Disparitia romanului Relu Cristian a avut loc pe 30 ianuarie, in timp ce nava greceasca New York Express, de tip cargo, se afla in apele oceanului. Paza de Coasta americana a demarat imediat ce a primit apelul de urgenta (31 ianuarie, ora 3.30) o operatiune de salvare in care au fost angrenate un elicopter si un avion. Nava se afla in croaziera intre Akutan (Alaska) si Seattle cand s-a anuntat disparitia romanului. Dupa aproape 12 ore de la sesizare, operatiunea de cautare a incetat. Pe 2 februarie, nava a ancorat in portul Seattle, iar la bord s-au urcat agenti ai FBI, Garda de Coasta si serviciului de imigrare (INS). Membri ai echipajului navei grecesti au declarat ca au sesizat lipsa marinarului atunci cand i-au gasit cabina goala, iar patul prezenta urme de sange.

,,Pe 2 februarie, in jurul orei 7.00, agentii federali si alti anchetatori au demarat ancheta la bordul navei. Nu s-a operat nici o arestare, iar vasul a fost lasat sa plece spre urmatoarea destinatie, in noaptea de 4 februarie. Ancheta continua,, -ne-a declarat agentul FBI Ray Lauer. Conform acestuia, FBI e implicat in acest caz deoarece astfel de infractiuni intra sub jurisdictia Biroului. ,,Circumstantele in care s-a produs acest caz sunt suficient de suspicioase ca sa ne determine sa ii acordam atentie,, – ne-a mai spus agentul federal.

Ambasada Romaniei din Washington s-a autosesizat inca din prima zi a anchetei. ,,Inca nu avem confirmarea identitatii si calitatii de cetatean roman ale persoanei disparute, nu i s-au gasit actele, insa am stabilit punctele de legatura cu autoritatile implicate in cercetarea cazului,, – ne-a declarat consulul Cristian Gaginsky.

Victima are familia in Galati

Despre Relu Cristian am aflat ca e din Galati, are 38 de ani si ca a vorbit ultima oara cu familia in urma cu doua saptamani. Casatorit de doi ani, el a plecat in ultimul voiaj pentru 7 luni si era asteptat acasa in primavara. Dupa absolvirea Institutului de Marina Con-stanta, Relu s-a imbarcat pe mai multe vase ale Marinei Comerciale. Ultimul astfel de contract l-a obtinut dupa ce un coleg i-a facut rost de telefonul unui agent din Constanta de la o firma de intermediere a locurilor de munca pentru navigatori, cu agenti in sud-estul Europei, dar sediul in Grecia. Reprezentantul firmei grecesti si-a anuntat vizita la Galati saptamana viitoare. Unul din verisorii marinarului ne-a spus ca din cauza ca informatia despre disparitia lui e totusi confuza, nu vor sa comenteze. Iar sotia marinarului e plecata la Bucuresti, la institutiile interesate de disparitia romanului.

