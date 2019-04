Mai multe şcoli publice din statul american Colorado au luat măsuri speciale de securitate după ce poliţia federală FBI a anunţat că este în căutarea unei femei „înarmate şi extrem de periculoase”, potrivit Agerpres.

Sol Pais is armed and dangerous. We are operating out of an abundance of caution. The threat is not isolated to one school or individual. Federal, state, and local law enforcement are working together to keep our community safe. Tip Line: 303-630-6227. Media Line: 303-630-6427. pic.twitter.com/KENVT1kEK3

— FBI Denver (@FBIDenver) 17 aprilie 2019