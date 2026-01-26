Femeia, care lucra pentru Serviciul Național de Sănătate (NHS) din Marea Britanie, a observat dispozitivul ascuns în timp ce folosea toaleta.

Sub capacul alb al vasului se afla o cameră video neagră, învelită în hârtie de bucătărie, cu cabluri și un acumulator vizibil. Ulterior s-a constatat că dispozitivul era conectat la internet.

„Mi s-a făcut rău imediat, a declarat ea. „Am încercat să uit ce s-a întâmplat, dar cine a făcut asta a câștigat. Acea persoană are acum imagini cu mine. Gândul că aș fi putut fi observată într-un moment atât de privat mă îngrozește. Este extrem de neplăcut să știu că cineva deține aceste imagini”.

Poliția din Leicestershire a fost alertată a doua zi după descoperirea camerei. Autoritățile au confiscat dispozitivul și au început verificarea imaginilor de pe camerele de supraveghere ale restaurantului, precum și interogarea personalului.

În acest moment, nu există niciun suspect identificat. „Dispozitivul a fost preluat și este în curs de examinare. Ancheta continuă”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Reprezentanții restaurantului Giggling Squid au confirmat incidentul, precizând că un client a raportat obiectul suspect, iar poliția a fost alertată imediat.

„Personalul nostru a acționat corect”, a transmis conducerea localului, adăugând că oferă sprijin deplin autorităților în cadrul investigației.