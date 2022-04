Jandarmerița Ana-Maria Florescu, care a pulverizat spray paralizant către un bărbat ce s-a opus încătușării, în timpul unei intervenții în Vatra Dornei, județul Suceava, în iulie 2019, a fost achitată de magistrații de la Curtea Militară de Apel București, decizia fiind definitivă

Femeia a fost trimisă în judecată după ce bărbatul a decedat în urma imobilizării și inhalării spray-ului paralizant.

La instanța de fond, la Tribunalul Militar Iași, Florescu, prin vocea avocatului, a fost de acord să meargă pe procedura simplificată de recunoaștere a vinovăției pentru comiterea infracțiunii de „ucidere din culpă”. A fost condamnată la doi ani și șapte luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere.

În același dosar s-a mai dispus ca rudele lui Ioan Csapai, bărbatul decedat, să primească daune materiale de 29.391 de lei, în condițiile în care rudele celui decedat au cerut despăgubiri de 550.000 de euro.

De la ce a pornit totul

Incidentul a avut loc în luna iulie anul 2019. Jandarmii din Vatra Dornei au intervenit în timpul unui spectacol de muzică populară, după ce un tatăl unei fetițe de 12 ani a reclamat că fiica sa ar fi fost atinsă indecent de un bărbat.

Presupusul agresor a devenit recalcitrant la sosirea forțelor de ordine. În imaginile surprinse de un martor se vede cum doi jandarmi încearcă să îl imobilizeze.

La fața locului a ajuns și o femeie-jandarm care a pulverizat spray lacrimogen spre fața bărbatului. Acesta i-a pierdut conștiența, a ajuns în comă la spital și la scurt timp a murit.

Recomandări VIDEO. Incoerența deputatului USR Filip Havârneanu în plenul Parlamentului: patru colegi spun că era băut, el susține că lua calmante

Potrivit certificatului de deces, bărbatul a decedat din cauza insuficienţei cardio-respiratorii acute. În document, la cauze antecedente apăreau însă şi diagnosticele de peritonită generalizată şi infarct enteromezenteric total.

Femeia ocupa atunci funcția de sergent major în cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Suceava, Detaşamentul 4 de Jandarmi Vatra Dornei.

Cum a explicat jandarmerița ceea ce s-a întâmplat

Ana-Maria Florescu le-a spus magistraților că în momentul în care victima a fost imobilizată la pământ de cei doi colegi jandarmi, unul dintre aceștia i-a solicitat să ceară o patrulă de sprijin. Ea era în picioare, iar cei doi jandarmi se aflau peste victimă și încercau să o imobilizeze.

„Victima se zbătea și la un moment dat, C. (unul dintre jandarmi – n.r.) mi s-a adresat pe un ton imperativ: «Dă-i cu spray!» În reprezentarea mea în acel moment, pulverizarea cu spray venea în sprijinul acțiunii de imobilizare, pe care nu reușeau să o ducă la capăt pentru că nu reușeau să îi prindă mâinile. Nu am acționat imediat, crezând că nu va fi nevoie și că cei doi vor reuși să realizeze imobilizarea, mai ales că numitul C. avea experiență. Ezitarea a fost până într-un minut, timp în care am văzut că nu reușesc și am acționat”, a declarat Ana-Maria Florescu.

Recomandări SRI spune că „se afirmă în mod eronat că am primit de la Guvern putere de decizie în domeniul investițiilor”

„Imediat după ce au reușit să îl încătușeze, după câteva minute, mi-am dat seama după fața victimei că este ceva în neregulă. Sunt de acord că am pulverizat spray-ul de la o distanță mică, dar precizez instanței că am acționat în reprezentarea mea la un ordin pe care îl vedeam legal, iar în ceea ce privește întreaga situație, de fapt, învederez instanței că nu am fost singura din echipaj care a acționat împotriva victimei. Din acest punct de vedere, apreciez că atât manevrele celor doi colegi ai mei, cât și contextul creat din imboldul verbal de a acționa cu spray au dus la rezultatul asupra victimei”, a mai spus jandarmerița.

GSP.RO Un străin venit să lucreze în România, șocat când a ajuns la Piatra Neamț. Ce a văzut:"Am stat vreo două săptămâni în casă"

Playtech.ro ȘOC! Dana Budeanu, DESFIINȚATĂ în fața lui Măruță. A fost făcută praf în doar 3 cuvinte

Observatornews.ro Detalii uluitoare în cazul asasinatului din Bihor: Soția lui Istvan și iubita ei mergeau în vizită la rudele bărbatului, după ce l-au ucis

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2022. Scorpionii mai bine fac efortul de a-și păstra calmul decât să fie nevoiți să repare relații stricate

Știrileprotv.ro Ultima oră. Statul rugat de Rusia să o ajute pentru a evita sancțiunile impuse de Occident

Orangesport.ro VIDEO | Ce au făcut soldaţii ruşi în casa din Bucea a unui campion mondial. Tânărul a filmat momentul în care a intrat în locuinţă

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană