La început, femeia și-a trecut piciorul stâng peste consola centrală. Apoi a încercat să scoată autoturismul cu transmisie automată din parcare, mergând cu spatele. Mai precis, atunci s-a produs incidentul: femeia nu a mai reușit să ia piciorul de pe accelerație și nu a mai putut controla mașina, relatează cotidianul german Bild.

În parcarea unui magazin din Baienfurt, autoturismul a lăsat în urmă un adevărat dezastru: pe o distanță de aproape șase metri, mașina a zgâriat fațada magazinului, a dărâmat rafturile exterioare, a lovit un alt vehicul și s-a oprit abia într-un stâlp de iluminat.

Pompierii au fost nevoiți să asigure autoturismul avariat, care ulterior a fost tractat. Pagubele materiale se ridică la aproape 40.000 de euro. În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă.

Un alt caz similar a avut loc recent. O tânără de 22 de ani a provocat pagube estimate la aproximativ 1,2 milioane de euro după ce a apăsat accelerația și a pierdut controlul mașinii electrice, în Germania.

Incidentul a avut loc la o stație de încărcare pentru mașini electrice din Baden-Württemberg. Potrivit poliției din Heilbronn, tânăra își parcase bolidul, un Mercedes CLA, și încerca pur și simplu să plece.





