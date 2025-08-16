Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila a anunțat sâmbătă deschiderea unui dosar penal pentru tentativă de omor în contextul violenței domestice. Procurorii au început urmărirea penală in rem, ceea ce înseamnă că se investighează fapta, nu o persoană specifică.

Conform relatării victimei, bărbatul a lovit-o cu o tigaie în cap și a înjunghiat-o cu un cuțit de dimensiuni mici în zona umărului stâng și a spatelui. Gravitatea rănilor nu a fost dezvăluită în comunicatul oficial.

La fața locului s-a deplasat o echipă operativă formată din polițiști și criminaliști, sub coordonarea unui procuror.

„Pentru formarea cadrului procesual necesar desfăşurării cercetărilor, prin ordonanţa din data de 15.08.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila a dispus începerea urmăririi penale în cauză in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la omor în modalitatea violenţei în familie”, a transmis Parchetul de pe lânga Tribunalul Brăila.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Recomandări Alexandra Manda, românca admisă pentru master la una dintre cele mai importante academii de film din America: „Doar 12 studenți au intrat”

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.