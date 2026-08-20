Pagubă de 150.000 de lei

Victima le-a permis accesul în casă unui bărbat și unei femei pe care îi angajase pentru servicii de curățenie. Profitând de momentele în care au fost lăsați nesupravegheați în încăperi, cei doi au cotrobăit prin locuință și au sustras opt monede din aur, alături de mai multe bijuterii din aur și argint. Ulterior, suspecții au reușit să părăsească apartamentul situat în sectorul 6 al Capitalei, fără a ridica suspiciuni.

La scurt timp după plecarea persoanelor angajate, proprietara a mers să verifice locurile în care își păstra valorile și a realizat cu stupoare că fusese jefuită. Femeia a alertat de urgență Poliția Capitalei, iar polițiștii din cadrul Secției 21 au preluat cazul și au demarat investigații ample pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului.

Trei suspecți de furt și tăinuire

Poliţia Capitalei a anunțat, joi, că la data de 18 august 2026, agenții Secţiei 20 Poliţie au pus în executare trei mandate de aducere şi, ulterior, au reţinut trei persoane, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru furt şi tăinuire.

„Cercetările au fost demarate la data de 17 martie 2026, când Secţia 20 Poliţie a fost sesizată, prin plângere, de către o femeie, în vârstă de 70 de ani, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, mai multe persoane care efectuau servicii de curăţenie, contra cost, în locuinţa sa din Sectorul 6, ar fi sustras opt monede din aur, precum şi mai multe bijuterii din aur şi argint. În baza probelor administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, profitând de neatenţia proprietarului, care se afla în locuinţă, persoanele care efectuau serviciile de curăţenie ar fi sustras bunurile, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 150.000 de lei”, arată reprezentanții Poliției Capitalei într-un comunicat de presă.

În urma investigaţiilor desfăşurate, poliţiştii au identificat două persoane, o femeie şi un bărbat, urmăriţi penal pentru furt. Ulterior, la data de 6 aprilie 2026, poliţiştii Secţiei 20 Poliţie au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară, pentru administrarea probelor.

Anchetatorii au efectuat percheziții la domiciliile celor doi suspecți, însă bunurile nu au fost găsite la adresele acestora.

Bunurile au fost amanetate

Cercetările au arătat că, imediat după comiterea faptei, cei doi s-au deplasat la o casă de amanet din Caransebeș, unde au gajat bijuteriile și monedele din aur pentru a obține rapid bani lichizi.

Potrivit polițiștilor, suspecții ar fi amanetat bunurile respective în municipiul Caransebeş. Astfel, cercetările au fost extinse faţă de încă un bărbat, în vârstă de 28 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire.

Puși sub control judiciar

Pe parcursul cercetărilor, la data de 18 august 2026, cei trei suspecţi, doi bărbaţi în vârstă de 28, respectiv 33 de ani şi o femeie în vârstă de 31 de ani, au fost conduşi la sediul Secţiei 20 Poliţie, în baza mandatelor de aducere.

Aceştia au fost reţinuţi iniţial pentru 24 de ore, iar ulterior magistraţii au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru infracţiunile de furt şi tăinuire.

Pentru a evita astfel de situații neplăcute, polițiștii le recomandă cetățenilor să manifeste maximă prudență atunci când primesc persoane străine în locuințe. Este indicat ca serviciile să fie solicitate prin intermediul unor firme autorizate sau pe baza unor recomandări verificate, iar obiectele de valoare și sumele de bani să fie securizate corespunzător pe durata prezenței lucrătorilor în casă.

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