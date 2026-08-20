Situația terenului, finalizată juridic din anii ‘90

Nemulțumirea bărbatului (Iulian Canceu) avea legătură cu situația juridică a unui teren de circa două hectare, pe care, susține el, ar fi trebuit să-l moștenească, dar a fost privat de acest drept prin falsificarea unor documente.

Deși situația terenului a fost finalizată juridic încă din anii ‘90, acesta a depus plângere doar după ce a primit titlul de proprietate. Anchetatorii au efectuat verificări în legătură cu posibile fapte de fals în înscrisuri sub semnătură, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, dar au clasat cauza ca urmare a prescrierii infracțiunilor.

Nemulțumit, bărbatul a contestat ordonanța de clasare în instanță, dar nu a avut câștig de cauză. „Pretinsele fapte au fost săvârşite în datele de 22.03.1991 şi 14.08.1995. Cum termenele de prescripţie sunt de 5 ani, acestea s-au împlinit în datele de 21.03.1996 şi 13.08.2000, deci anterior sesizării organelor de urmărire penală”, a susținut magistratul care a respins plângerea.

Iulian Canceu. Sursa foto: Facebook / Iulian Canceu

„Unii procurori vor deveni eroi prin autodetonare”

Supărat pentru că autoritățile nu i-au rezolvat problema, Iulian Canceu s-a răzbunat prin postarea unui mesaj, în 14 mai 2025, pe un grup denumit „Ești din Târgu Mureș dacă…”, de pe rețeaua Facebook: „Tare aș vrea să-i văd fața procurorului (…), ca să i-o sparg. Pentru acest biped din 2021 până în 2024 faptele se prescriu, iar pârâtul e «decedat» chiar dacă a dat o declarație agentului constatator. Și uite așa am rămas fără 2 ha teren moștenit. În Sânpetru de C. (Câmpie – n.r.) cei ce au făcut cooperativizarea au avut prioritate la titluri nemeritate”.

Cu două zile înaintea postării de amenințare, acesta a mai transmis, pe același grup, un mesaj în care preciza că „unii procurori din Mureș vor deveni eroi prin autodetonare”.

După ce a văzut mesajul, procurorul a depus plângere penală și a solicitat și daune morale în valoare de 25.000 de lei. Magistratul a susținut că a primit de la colegii de birou și de la alte persoane capturi de ecran cu mesajul de amenințare.

„(…) a arătat că nu se aștepta la o astfel de postare din partea unui cetățean și mai ales pe un grup cu așa de multe persoane (aprox. 80.000 de persoane). În următoarea oră a primit de la judecători, polițiști, avocați, aceeași postare, care apărea și pe alt grup. Deoarece nu este membru în aceste grupuri, a rugat o colegă să o lase să intre de pe telefonul ei și a văzut postarea în care îl amenința.

A doua zi s-a uitat din nou pe grupuri, dar a constatat că acea postare a fost ștearsă, nu știe din ce cauză. Un coleg i-a mai trimis încă o postare, din 13.11.2024, în care sunt pomeniți persoana vătămată și doamna prim-procuror a Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș. Mai există încă un mesaj din trecut, în care este pomenită doamna prim-procuror”, a spus procurorul (Ovidiu L.), potrivit hotărârii instanței.

Acesta a mai afirmat că mesajul „i-a creat o stare de temere, gândindu-se că atât acesta, cât și alte persoane au acces la numele său și este posibil să îl caute și să-i facă ceva rău”.

A mai relatat că a aflat de la un polițist că persoana respectivă face parte dintr-un partid politic, fiind președintele filialei din Târgu Mureș a PNȚCD. Magistratul a spus că a perceput situația ca fiind „gravă”, mai ales că mesajul pe grupul de Facebook a fost postat abia în luna mai 2025, mult după finalizarea cercetărilor, fapt ce o duce cu gândul că „acesta persistă în comportamentul său și trăiește cu ideea că nu i s-a făcut dreptate din cauza lui, în sensul că nu poate să-și revendice terenul care credea că îi aparține”.

Susține că a scris mesajul „la nervi”

Iulian Canceu apare în câteva articole publicate înainte de 2020, în mediul online, ca vicepreședinte sau reprezentant al PNȚCD Mureș, fostul partid istoric devenit în prezent o platformă de propagare de mesaje naționaliste și suveraniste. Autorul mesajului a fost chemat la audieri și a spus că a scris mesajul „deoarece era nervos când a văzut că s-a afirmat că pârâtul este decedat”.

Potrivit acestuia, persoana reclamată de el este un fost primar din comuna Sâmpetru de Câmpie, care nu este decedat.

„Suspectul a declarat că a scris că îi sparge fața procurorului (…) la nervi. Mai declară că a primit o înștiințare să se prezinte la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Mureș, s-a dus de trei acolo și niciodată nu era prezent procurorul. Arată că are toate documentele strânse într-un loc și probabil a recitit soluția și s-a enervat și a scris mesajul. A mai declarat că procurorii l-au descurajat în obținerea drepturilor sale, respectiv multe terenuri pe care ar fi trebuit să le moștenească de la mama sa”, se precizează în hotărâre, cu referire la declarația bărbatului, care a completat că nu îl cunoaște pe procuror. Acesta a mai spus că nu el a șters mesajul, că îi pare rău pentru ceea ce a făcut și că va încerca să-și obțină pe cale legală drepturile.

Alte mesaje cu magistrați

În urma perchezițiilor informatice derulate la calculatorul și telefonul bărbatului, anchetatorii au mai descoperit două mesaje extrase din aplicația de mesagerie Facebook, WhatsApp, respectiv din grupul de WhatsApp cu denumirea „Grup de inițiativă pentru salvarea PNȚCD”, cu următorul conținut:

„Magistrații își câștigă salariile nesimțite prin procese cu statul. Le-a mers și plusează, dar nu au nici o responsabilitate asupra verdictelor în procese. De noaptea minții, un procuror și un prim procuror din Tg. Mureș l-au decedat pe un pârât pentru a clasa un dosar, fi-ar mama lor al dracu, să nu trec la legionari, și să le plătesc pomelnice pentru morți. Justiția română e varză.

Dă verdicte după relații și șpăgi, nu după lege. Actuala stare de lucruri se datorează în proporție de 80 procente justiției. Un procuror l-a făcut decedat pe pârât, adică președintele comisiei funciare locale ca să claseze dosarul, apoi prescripția s-a făcut din burtă. Aritmetica e grea”.

Interzis pe rețele sociale timp de un an

În fața judecătorului, Iulian Canceu a recunoscut fapta pentru a beneficia de o pedeapsă mai ușoară, dar a invocat și faptul că nu avea discernământ, având un diagnostic de tulburare cognitivă ușoară. Magistratul a respins afirmațiile și a stabilit că bărbatul are discernământ, dar „prezintă disfuncționalități în ceea ce privește gestionarea furiei și o incapacitate, cel puțin la acest moment, de a conștientiza gravitatea faptei comise și consecințele acesteia”.

„S-a arătat surprins de cursul pe care l-a urmat dosarul, și cel mai probabil crede că postarea de mesaje amenințătoare la adresa unui magistrat este o faptă oarecare, care poate fi trecută cu vederea, și eventual reiterară ori de câte ori primește o soluționare în justiție a unei probleme personale care îl nemulțumește”, a mai susținut judecătorul care a soluționat dosarul.

A fost condamnat la pedeapsa de 8 luni de închisoare pentru infracțiunea de ultraj judiciar, pedeapsă suspendată sub supraveghere pe un termen de 2 ani. În această perioadă, bărbatul de 69 de ani va trebui să presteze muncă în folosul comunității timp de 70 de zile.

Instanța i-a mai interzis exercitarea dreptului de a posta pe orice platformă de socializare (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube ori altele de acest gen), pe o perioadă de un an.

Procurorul amenințat a primit daune morale în valoare de 2.000 de lei. Hotărârea Judecătoriei Târgu Mureș din 9 iulie 2026 a rămas definitivă, nefiind contestată de părți.

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