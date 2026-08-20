Aflată la academia pe gimnastică și tenis pe care a deschis-o împreună cu soțul ei, Larisa Iordache i-a oferit fiicei sale o primă lecție memorabilă de echilibru și grație. Îmbrăcată într-un costum roz pastel cu fustiță, micuța a pășit cu încredere pe bârnă, fiind atent susținută de mâini de mama ei pe tot parcursul mișcării.

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Larisa Iordache: „Micuța mea gimnastă”

Zâmbetul și bucuria fetiței au fost vizibile pe tot parcursul videoclipului, iar entuziasmul ei i-a cucerit imediat pe cei care o urmăresc pe Larisa Iordache. După câțiva pași făcuți cu atenție pe bârna, Larisa Iordache a coborât-o pe cea mică pe saltea și i-a arătat primul ei gest simbolic din lumea sportului de performanță: reverența de la finalul unui exercițiu.

Momentul s-a încheiat cu hohote de râs și îmbrățișări, demonstrând conexiunea puternică dintre cele două și plăcerea cu care micuța explorează domeniul în care mama sa a scris istorie pentru România.

„Micuța mea gimnastă. Timp de calitate, multă joacă și distracție. Iar la final, am învățat și să facem reverența. Pas cu pas, descoperim bucuria mișcării”, a scris Larisa Iordache.

Multiplă campioană europeană și mondială, precum și medaliată cu bronz la JO din 2012, Larisa Iordache şi-a încheiat cariera la finalul lui 2021, din cauza accidentărilor.

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au devenit pentru prima oară părinți în urmă cu un an și jumătate, când Amira a venit pe lume și le-a schimbat total viața. Cei doi s-au căsătorit în vara lui 2024. „Soţul şi soţia Chiriţă. După mulţi ani de provocări şi victorii pe podiumurile sportive, am găsit unul în altul acel echilibru perfect, acea armonie care ne-a făcut să înţelegem că suntem făcuţi unul pentru altul”, spunea Larisa Iordache.