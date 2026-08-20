Aproape 160.000 de euro au rămas în bugetul local

Massimo Di Fazio conduce Triora, este un oraș de munte cu puțin peste 400 de locuitori, cu o suprafață de 67,61 kilometri pătrați, care se înalță peste 2.200 de metri, la granița cu Piemontul și Franța, cunoscut și sub numele de „Orașul Vrăjitoarelor”.

Massimo a fost ales pentru prima dată în 2018 și a decis încă de atunci să nu își încaseze indemnizația de primar. La un salariu brut lunar de 1.659 de euro, suma la care a renunțat în cei opt ani se apropie de 160.000 de euro. Edilul spune că preferă ca banii să rămână în vistieria municipalității și să fie folosiți pentru întreținerea și repararea localității.

„A guverna este un act de pură slujire și iubire pentru propriul pământ”, și-a explicat el decizia, potrivit La Stampa.

După o furtună, primarul a pus mâna la treabă

Renunțarea la salariu nu este singurul episod neobișnuit din mandatele lui Di Fazio. În octombrie 2020, după furtuna Alex, o alunecare de teren a blocat drumul și a izolat Triora. Situația era complicată, apa de la robinet nu putea fi folosită, iar apa potabilă era transportată cu elicopterul. La Stampa relata atunci că primarul lucra de zile întregi nu doar la coordonarea intervenției, ci și fizic, folosind inclusiv utilajele firmei sale pentru îndepărtarea noroiului din localitate.

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Di Fazio supraveghea în același timp amenajarea unei telecabine improvizate cu ajutorul căreia urmau să fie transportate alimente și alte produse necesare peste zona afectată de alunecarea de teren.

Reales primar cu numai 184 de voturi

Triora are doar câteva sute de locuitori, iar dimensiunea comunității se vede și în rezultatele alegerilor. În 2023, Di Fazio a candidat pentru al doilea mandat pe lista Triora Viva și a fost singurul candidat. A fost reales cu 184 de voturi.

Cu puțin timp înaintea alegerilor, Di Fazio declara pentru publicația locală SanremoNews că, în cei cinci ani ai primului mandat, administrația sa reușise să aducă în comună peste 10 milioane de euro, pe lângă alte finanțări obținute împreună cu uniunea locală de comune. Pentru o localitate care avea 369 de locuitori în 2022, edilul susținea că suma atrasă era comparabilă, proporțional, cu resursele de care ar putea beneficia un oraș.

O primărie mică pentru un teritoriu greu de administrat

Deși populația este redusă, Triora are un teritoriu întins și împărțit în 11 cătune. Administrația trebuie să se ocupe de 11 sisteme de alimentare cu apă, 11 stații de epurare, drumuri și infrastructură montană, cu un aparat administrativ foarte mic. Di Fazio lucrează cu numai câțiva angajați, iar uneori ajunge să se ocupe personal de mici intervenții și lucrări de întreținere.

Acum, primarul s-a adresat Curții de Conturi pentru o majorare de aproximativ 500 de euro a salariului, care nu fusese inclusă în înțelegerea inițială. Di Fazio voia ca și acești bani să ajungă tot în bugetul municipalității, însă Curtea de Conturi i-a respins solicitarea, potrivit ASNA.

„Facem multe sacrificii, muncă voluntară, punem cizme, târnăcoape, lopeți, excavatoare și camioane, toate pe cheltuiala noastră. Sosește o contribuție pe care vreau să o las în vistieria municipalității, pentru a putea fi folosită pentru comunitatea mea, și sunt privat de ea. Nu mi se pare corect”, a explicat Di Fazio.

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