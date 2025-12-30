Va primi 140.000 euro despăgubiri pentru concediere

O instanță din Perugia a stabilit că femeia a fost concediată din răzbunare după ce soțul ei a demisionat de la compania la care lucrau amândoi. Această concediere „din represalii” a fost declarată nejustificată și nulă, relatează publicația Il Messaggero. Compania a fost obligată nu doar să o reangajeze, ci și să îi plătească salariul integral pentru perioada concedierii, plus încă 15 luni de salariu dacă nu o reangajează.

Acest lucru este echivalentul a aproximativ 140.000 de euro, la care se adaugă alte 15.000 de euro pentru cheltuieli de judecată.

De ce a fost concediată femeia

Avocatul, care a reprezentat-o pe femeie, a susținut că președintele companiei i-a spus soțului ei în momentul demisiei că „și-a făcut un dușman și nu ar trebui să doarmă liniștit noaptea”.

La scurt timp după demisia acestuia, în martie 2023, femeia a fost concediată pe motive considerate ulterior de instanță ca fiind nefondate. Motivul oficial al concedierii a fost că angajata ar fi vorbit într-un mod nepotrivit despre demisia soțului și ar fi divulgat informații acestuia.

Ea a fost acuzată de conducerea companiei că „a vorbit nepotrivit despre această chestiune cu colegii și că și-a informat soțul cine sunt noii reprezentanți de vânzări care îl înlocuiesc”.

Tribunalul a respins inițial cererea femeii, dar decizia a fost contestată la apel. Iar instanța a stabilit concedierea ca fiind nulă.

„Sentința demonstrează cum există întotdeauna posibilitatea ca lucrătorul să obțină o protecție efectivă și completă, în special în cazurile de concediere discriminatorie sau ritorială (cum este cazul aici, de represalii indirecte)”, a precizat avocatul Siro Centofanti, la care fosta angajată s-a adresat pentru a i se face dreptate.

Cazul evidențiază problema concedierilor abuzive și importanța intervențiilor legale pentru protejarea drepturilor angajaților.