Și-a ajutat partenerul la afacerea cu mașini în timp ce era în concediu medical și a fost concediată după 18 ani. Ce a decis instanța din Spania

O companie din Asturias este obligată să reangajeze o fostă angajată sau să-i plătească despăgubiri de 33.891 de euro, după ce Tribunalul Superior de Justiție din Asturias a confirmat concedierea nejustificată. Femeia, concediată în mai 2025 în timp ce se afla în concediu medical pentru dureri lombare, a fost acuzată de angajator că ar fi desfășurat activități comerciale pentru afacerea partenerului său.

Femeia lucra ca manager din 2007

În decembrie 2023, femeia, care lucra ca manager din 2007, a intrat în concediu medical pentru dureri lombare. Angajatorul a început să o investigheze după ce un client a semnalat implicarea sa în activitățile unei afaceri de comerț cu mașini deținute de partenerul acesteia.

Au fost angajați detectivi privați, care au monitorizat-o în lunile februarie, martie și aprilie 2024, relatează publicația spaniolă La Noticias Trabajo.

Pe baza raportului întocmit de detectivi, compania i-a trimis o notificare în mai 2025, oferindu-i trei zile pentru a răspunde acuzațiilor. Ulterior, pe 30 mai 2025, femeia a fost concediată. În replică, aceasta a deschis un proces, iar Tribunalul din Gijón a declarat concedierea sa ca fiind nejustificată.

Instanța a dispus ca firma să o reangajeze sau să îi plătească despăgubiri de 33.891,88 de euro și să achite, de asemenea, 1.672,21 de euro pentru zilele de concediu nefolosite. Compania a contestat decizia.

Angajatorul a invocat raportul detectivilor privați

În apel, angajatorul a încercat să modifice faptele stabilite anterior, invocând raportul detectivilor privați. Cu toate acestea, Tribunalul Superior de Justiție din Asturias a respins cererea, explicând că astfel de rapoarte sunt considerate doar probe testimoniale, neavând valoare probatorie deplină.

Compania susținea că activitățile angajatei constituiau o încălcare gravă a bunei-credințe contractuale, conform Codului Muncii, și că participarea sa la afacerea partenerului echivala cu o activitate comercială neautorizată și incompatibilă cu recuperarea sa medicală.

„Munci marginale”, fără impact asupra recuperării

Femeia a respins acuzațiile, explicând că a oferit ajutor ocazional partenerului său în cadrul afacerii acestuia, fără ca acest lucru să afecteze procesul său de recuperare sau să aducă prejudicii angajatorului.

Tribunalul a decis că activitățile desfășurate de femeie nu au constituit o concurență neloială și au fost strict limitate la sfera familială.

„Acestea au fost munci marginale”, a constatat instanța, subliniind că în multe zile de monitorizare nici nu s-a putut demonstra implicarea sa în activitate. De asemenea, s-a punctat că, înainte de a recurge la concediere, o companie trebuie să analizeze toate circumstanțele și să aplice o sancțiune proporțională.