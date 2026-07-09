Victima, o femeie de 42 de ani, a fugit din locuință și a cerut ajutor într-un magazin din apropiere, ținând o hârtie pe care scria „Ajutor”.

Masae Sakurai, considerată suspectă, a fost reținută luni sub acuzația de „suspiciune de agresiune”. Potrivit declarațiilor victimei, „suspectul s-a enervat după o ceartă și mi-a cusut buzele”. Poliția a precizat că suspecta ar fi folosit un ac și ață pentru a comite fapta.

Anchetatorii încearcă să stabilească detalii suplimentare, inclusiv dacă o a treia persoană ar fi locuit în aceeași casă. Autoritățile continuă cercetările asupra acestui caz șocant.