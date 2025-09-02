Femeia a fost înșelată de un bărbat necunoscut

O femeie în vârstă de 80 de ani din Japonia a fost înșelată cu un milion de yeni (aproximativ 5.773 de euro) după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a întâlnit online și care pretindea că este un astronaut aflat în dificultate în spațiu.

Incidentul a avut loc în nordul insulei Hokkaido, unde femeia locuiește. Potrivit poliției locale, aceasta a fost victima unei „înșelătorii sentimentale”.

Cum a mințit-o bărbatul că e astronaut

În iulie, victima a intrat în contact pe rețelele sociale cu escrocul care se prezenta drept astronaut. După câteva schimburi de mesaje, bărbatul i-a spus că se află „în prezent în spațiu la bordul unei nave spațiale”, dar că era „atacat și avea nevoie de oxigen”.

Escrocul a presat-o apoi să-i trimită bani pentru a-l ajuta să cumpere oxigen, reușind să obțină suma de un milion de yeni.

Victima trăiește singură și, conform presei locale, s-ar fi îndrăgostit pe parcursul conversațiilor.

O arhitectă din Franța, înșelată de un bărbat care s-a dat drept Brad Pitt

Cazul femeii pe nume Anne, o arhitectă de interior franceză în vârstă de 53 de ani, este unul dintre cele mai mediatizate cazuri de escrocherie prin intermediul inteligenței artificiale și manipulării emoționale. Anne a fost păcălită de o persoană care se dădea drept actorul american Brad Pitt, reușind să îi retragă aproape 830.000 de euro, sub pretextul unor situații dramatice, cum ar fi un presupus tratament medical urgent.

Începând cu un mesaj fals de la o persoană care se prezenta ca mama actorului, „Jane Etta Pitt”, escrocii au creat o relație virtuală cu Anne, folosind fotografii și videoclipuri generate prin inteligență artificială pentru a o convinge de autenticitatea relației. Anne, fiind recent divorțată și vulnerabilă, s-a lăsat sedusă de această „poveste de dragoste”.

Cererile de bani au început cu sume mici, pentru „taxe vamale” și „cadouri”, și au escaladat la sume mari pentru un tratament împotriva unui cancer.

Cum și-a dat seama că este victima un escrocherii

Abia când a văzut actorul în public cu noua sa parteneră, Anne a realizat că a fost victima unei înșelăciuni. Povestea ei a fost difuzată la televizor, dar a generat o avalanșă de ironii și cyberbullying, ceea ce a dus la retragerea inițială a reportajului.

Anne a fost spitalizată pentru depresie și speră ca povestea ei să atragă atenția asupra pericolelor unor astfel de escrocherii facilitate de tehnologiile avansate, cum ar fi inteligența artificială. Anchetele continuă pentru a identifica și pedepsi făptașii.

Reprezentanții lui Brad Pitt au condamnat folosirea imaginii actorului în astfel de scamatorii și au făcut apel la vigilență față de solicitările neautorizate pe rețelele sociale.

În 2024, o româncă din Spania a fost păcălită de un bărbat care i-a spus că este Brad Pitt. Aceasta i-a trimis o sumă considerabilă în cont escrocului, după ce i-a spus că „o iubește”.

Ce pedepse riscă infractorii din online

Infractori care comit escrocherii online, precum înșelăciuni prin impostură sau fraudă informatică, riscă în România pedepse cu închisoarea de la 6 luni până la 7 ani, în funcție de gravitatea faptei și prejudiciile cauzate:

  • Înșelăciunea simplă este pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.
  • Dacă înșelăciunea este săvârșită prin folosirea de mijloace frauduloase (de exemplu, folosirea identității false online pentru a obține bani), pedeapsa poate fi de la 1 la 5 ani de închisoare.
  • Frauda informatică, care implică folosirea de tehnici informatice pentru a obține un avantaj material necuvenit, este pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani.
  • De asemenea, pot fi aplicate măsuri complementare precum confiscarea echipamentelor folosite pentru săvârșirea infracțiunii și recuperarea prejudiciilor prin acțiuni civile.

Aceste pedepse reflectă și seriozitatea cu care sistemul judiciar tratează infracțiunile comise prin intermediul tehnologiilor informației, având în vedere impactul social și economic asupra victimelor.

Cum te poți proteja împotriva înșelătoriilor online

Oamenii se pot proteja împotriva înșelăciunilor și fraudelor online urmând câteva reguli și bune practici eficiente:

  • Fiți prudenți cu e-mailurile, mesajele SMS sau apelurile nesolicitate, mai ales dacă vi se cer date personale sau financiare.
  • Verificați dacă site-urile unde introduceți informații sensibile sunt sigure (adresa începe cu https și afișează un lacăt).
  • Nu dați click pe linkuri suspecte sau primite de la surse necunoscute.
  • Folosiți parole puternice, complexe, diferite pentru fiecare cont, și schimbați-le periodic.
  • Activați autentificarea multifactor pentru un plus de securitate.
  • Actualizați constant sistemul de operare și aplicațiile și folosiți programe antivirus legitime.
  • Evitați să postați informații prea detaliate sau sensibile pe rețelele sociale.
  • Folosiți soluții de monitorizare a furtului de identitate pentru a primi alerte în cazul unor potențiale încălcări.
  • Educați-vă și familia despre riscurile din mediul online și metodele de prevenire.

Aceste măsuri simple pot reduce considerabil riscul de a deveni victimă a infractorilor cibernetici și a înșelătoriilor online.

