O femeie și-a părăsit soțul după 20 de ani din cauza felului în care punea vasele în mașina de spălat

O ceartă legată de cum pune bărbatul vasele în mașina de spălat a declanșat dorința de separare

Infidelitatea, problemele de comunicare și dificultățile financiare sunt cauze comune ale divorțurilor, dar pentru Kat Farmer, o ceartă legată de mașina de spălat vase a pus capăt unei căsnicii de 20 de ani.

Kat și fostul ei soț, care au împreună trei copii – o fiică de 19 ani și doi băieți de 17 și 15 ani – nu au avut certuri violente sau trădări devastatoare. Cu toate acestea, Kat și-a dorit mai mult decât o relație „ca între colegi de apartament”. Pentru ea, cearta din bucătărie a fost momentul care a schimbat totul.

Cum a pornit cearta despre cum se pun vasele în mașina de spălat

Femeia în vârstă de 53 de ani a povestit într-un interviu pentru Daily Mail cum a pornit cearta de la mașina de spălat. Aceasta recunoaște că între ei existau neînțelegeri de mai mult timp.

„Mașina de spălat vase m-a adus în punctul în care nu mai puteam continua. Într-o seară de marți, după cină, simțeam cum soțul meu mă privește fix, nemulțumit, în timp ce îndesam farfurii și tacâmuri la întâmplare”, a spus Kat.

Diferențele dintre ei erau evidente. În timp ce soțul ei încărca mașina „cu precizia unui arhitect scandinav”, Kat se descria ca fiind o persoană care nu ținea cont de această ordine. Ea știa că partenerul său este iritat de acest comportament și mărturisește că așa a căutat un motiv de ceartă.

„Știam că îl irită și, după ce am închis ușa mașinii cu zgomot, m-am întors provocator, așteptând să spună ceva”, a continuat ea.

Femeia vorbește despre adevăratele probleme din căsnicia lor

Incidentul aparent banal a reprezentat un simbol al problemelor mai profunde din relație.

„După atâția ani împreună, mi-am dat seama că relația noastră era mai degrabă funcțională decât romantică”, a explicat Kat. Ea a recunoscut că devenise „răutăcioasă și pasiv-agresivă”, o persoană care încerca să-și provoace partenerul la confruntări.

După divorț, viața lui Kat s-a schimbat radical și pare mai fericită ca niciodată. Foto: Instagram

Conflictul privind modul în care se pun vasele în mașina de spălat a fost doar „picătura care a umplut paharul” și a determinat-o pe autoare să facă pasul pe care și-l dorea de mai mult timp.

Aceasta a recunoscut că în timpul mariajului de 20 de ani s-a simțit „închisă într-o colivie”. Ea a mai explicat că nu se mai simțea soția partenerului său, ci doar o simplă colegă de apartament.

Cum s-a transformat căsnicia celor doi de-a lungul anilor

Kat și soțul ei, care s-au căsătorit în 2003, au început căsnicia având cariere de succes – el avocat, ea recrutor de top. Totuși, venirea copiilor a dus la un dezechilibru în relație, Kat preluând cea mai mare parte a responsabilităților.

„Organizam seri romantice, ieșiri la teatru, cine, dar diferențele dintre noi deveneau tot mai evidente”, a spus ea.

În jurul vârstei de 40 de ani, Kat a început să-și dorească mai mult din punct de vedere profesional. Blogul ei, dedicat femeilor reale, i-a oferit încredere în sine, dar a mutat atenția de la căsnicie.

Pandemia de coronavirus a intensificat tensiunile. „Mă simțeam ca un animal în cușcă. Micile neplăceri casnice deveniseră insuportabile”, a spus Kat. Pe fondul acestor probleme, ea și-a împărtășit sentimentele cu soțul și au decis să aștepte până când cei doi copii mai mari își terminau examenele pentru a anunța despărțirea. În 2023, Kat a făcut pasul final.

Kat povestește cum s-a schimbat viața ei după divorț

Pentru Kat, această decizie luată în 2022 a însemnat un nou început. Deși criticată de prieteni pentru că și-ar fi „părăsit” copiii, ea a clarificat: „Am fost judecată aspru, chiar și de oameni pe care îi consideram prieteni. Dar nu mi-am părăsit copiii, ci soțul. Unul dintre copii era la universitate, altul la internat, iar cel mai mic a rămas cu tatăl său”, a mai povestit ea.

Acum, la trei ani de la separare, Kat susține că lucrurile au decurs mai bine decât spera. La 21, 19 și 17 ani, copiii ei sunt prioritatea principală, iar relația cu ei este mai puternică decât înainte.

„Căsnicia noastră de 20 de ani nu este un eșec”, a subliniat ea, menționând că ea și fostul soț sunt acum „amici” și că împărțirea responsabilităților parentale este „o realizare importantă”.

Anul trecut, o femeie din Iași a cerut divorțul după ce inteligența artificială a sfătuit-o să își părăsească soțul. Cei doi erau căsătoriți de peste 30 de ani când femeia a înaintat actele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE