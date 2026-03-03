Femeie condamnată pentru fraudă

O femeie din Germania a fost condamnată de Tribunalul Federal din Elveția la o pedeapsă de 2 ani de închisoare pentru „abuz de încredere în gestionarea unui sistem informatic”. În plus, femeia a primit o interdicție de intrare în Elveția pentru o perioadă de cinci ani.

Potrivit publicației Blick, faptele s-au petrecut între 2018 și 2021, perioadă în care inculpata a efectuat peste 1.600 de tranzacții frauduloase, însumând peste 700.000 de franci elvețieni (aproximativ 770.000 de euro – n.r.).

S-au întâlnit la Forumul Economic Mondial de la Davos

Povestea începe în urmă cu zece ani, când femeia, o cetățeană germană de 32 de ani pe atunci, l-a cunoscut pe membrul unei familii regale la Forumul Economic Mondial din Davos, potrivit documentelor instanței. Ea organiza expoziții de artă și scria articole, iar între cei doi s-a înfiripat o relație de prietenie și colaborare profesională.

În anii următori, femeia l-a însoțit pe bărbat în diferite călătorii, ocupându-se de rezervări la hoteluri de lux, zboruri spre Abu Dhabi și mese în restaurante exclusiviste. Cardul de credit al bărbatului era utilizat pentru aceste cheltuieli, iar informațiile cardului i-au fost trimise femeii printr-un mesaj pe WhatsApp în 2018.

În schimbul acestor servicii, femeia era recompensată generos. Conform aceleiași surse, o singură dată a primit 20.000 de franci (circa 22.000 de euro) pentru a participa la un eveniment de cinci ore, iar pentru alte mici servicii, precum încărcarea telefonului mobil, a primit 1.000 de franci (1.100 de euro). Totuși, aceste sume nu au fost suficiente pentru ea.

Timp de trei ani, femeia a folosit cardul și pentru scopuri personale, achiziționând mobilă, băuturi alcoolice, haine, abonamente și vacanțe. În total, a cheltuit peste 700.000 de franci, iar pe măsură ce se apropia data expirării cardului, ea a efectuat tranzacții tot mai frecvente.

Tribunalul a respins apărarea inculpatei

Când bărbatul a descoperit utilizarea abuzivă a cardului său, a depus o plângere penală. În fața instanței, femeia și-a recunoscut faptele, dar a susținut că a crezut că bărbatul era de acord cu utilizarea cardului.

Cu toate acestea, instanțele elvețiene au respins această apărare. Judecătorii au invocat un mesaj trimis de femeie bărbatului, în care ea recunoștea că acțiunile ei au fost greșite și promitea să nu mai folosească cardul.

De asemenea, femeia semnase o recunoaștere a datoriei și returnase parțial suma cheltuită, ceea ce, conform instanței, contrazicea ideea unui acord între părți. Judecătorii au luat în considerare mărturisirea scrisă a inculpatei și lipsa de remușcare, subliniind că un emoji în formă de inimă trimis de bărbat femeii pe WhatsApp nu poate fi considerat consimțământ.

„Chiar dacă bărbatul a răspuns la o tranzacție cu un emoji în formă de inimă, acest lucru nu poate fi interpretat ca un consimțământ general”, a subliniat Tribunalul Federal din Elveția.