Cum a funcționat înșelătoria realizată cu AI

Incidentul a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în jurul orei 15:00. Apelantul necunoscut l-a sunat pe bărbatul din orașul Villach, Austria, și i-a descris o presupusă urgență, cerându-i ajutor financiar. Vocea suna identic cu cea a fiului său, susțin polițiștii, motiv pentru care victima nu a bănuit nimic.

După convorbirea telefonică, comunicarea a continuat printr-o aplicație de mesagerie. Convins că își ajută copilul, bărbatul a făcut un transfer bancar de ordinul miilor de euro.

Pensionarul a recuperat suma în totalitate

La scurt timp după transfer, bărbatul a început să aibă îndoieli și a contactat imediat poliția. Datorită reacției rapide a autorităților și a băncii, tranzacția a fost anulată înainte ca banii să ajungă la escroci iar pensionarul și-a recuperat întreaga sumă transferată.

Poliția atrage atenția că astfel de fraude, în care sunt folosite voci generate de inteligența artificială pentru a imita rude apropiate, devin tot mai frecvente. Escrocii mizează pe panică, emoție și reacții rapide, mai ales în cazul persoanelor în vârstă. Autorii sunt încă necunoscuți, iar ancheta este în desfășurare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Reacțiile oamenilor după ce Raed Arafat a cerut ca accesul la TikTok, Instagram și Facebook să fie limitat pentru copiii sub 15-16 ani din România
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Florin Piersic, momente tandre cu soția lui la un eveniment! Anna Török nu a mai apărut de un an în public. Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Detaliul care i-a lăsat pe absolut toți fără grai. Jos pălăria!
Viva.ro
Florin Piersic, momente tandre cu soția lui la un eveniment! Anna Török nu a mai apărut de un an în public. Îmbrăcată în sacou alb, cu bluză de dantelă neagră, imaginile de acum cu ea sunt fără egal! Detaliul care i-a lăsat pe absolut toți fără grai. Jos pălăria!
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Unica.ro
„Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. Alexandru și Nicholas sunt leiți părinților lor. Uite cât de mari și frumoși au crescut adolescenții
Surpriză în showbiz! Celebrul cuplu a anunțat că așteaptă al doilea copil, la un an de la venirea pe lume a fetiței lor: „Cea mai specială formă de iubire„
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebrul cuplu a anunțat că așteaptă al doilea copil, la un an de la venirea pe lume a fetiței lor: „Cea mai specială formă de iubire„
gsp
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.RO
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
GSP.RO
Întorsătură neașteptată! După ce a negat acuzațiile de infidelitate, fotomodelul a reapărut la meciul lui Zverev
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Face scandal din orice și se supără pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Face scandal din orice și se supără pe toată lumea
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Avantaje.ro
Cea mai antipatică zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț
Cătălin Zmărăndescu, imagini inedite din intimitate. A dat ringul pe cotețul cu păsări: „Fetița mea adună ouăle”
Tvmania.ro
Cătălin Zmărăndescu, imagini inedite din intimitate. A dat ringul pe cotețul cu păsări: „Fetița mea adună ouăle”

Alte știri

PSD va propune ca oamenii să nu mai plătească dacă apa caldă și căldura din București nu vor fi în parametri, anunță Daniel Băluță
Știri România 14:32
PSD va propune ca oamenii să nu mai plătească dacă apa caldă și căldura din București nu vor fi în parametri, anunță Daniel Băluță
„CATANE”, film-manifest inspirat dintr-un caz real. Regizoarea Ioana Mischie: „Dreptatea fără empatie riscă să devină o simplă măsură de control”
Interviu
Știri România 13:30
„CATANE”, film-manifest inspirat dintr-un caz real. Regizoarea Ioana Mischie: „Dreptatea fără empatie riscă să devină o simplă măsură de control”
Parteneri
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Adevarul.ro
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Fanatik.ro
Atacantul intrat pe lista FCSB este un brazilian de 26 de ani. La mijloc sunt 400.000 de euro! Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 24-a din Superliga
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Cosmin Dur-Bozoancă: „Când am scos orteza, am văzut că nu sunt în stare nici să ridic mâna”
Parteneri
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Elle.ro
Fiica celebrei creatoare de modă Ingrid Vlasov a fost numită cel mai frumos copil din România, cu ani în urmă. Cum arată astăzi Noelle și cu ce se ocupă la 21 de ani
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Cum arată Anca Țurcașiu după două luni fără machiaj și coafură în Thailanda. Regretul artistei: „Mai greșește omul”
Stiri Mondene 14:31
Cum arată Anca Țurcașiu după două luni fără machiaj și coafură în Thailanda. Regretul artistei: „Mai greșește omul”
„Survivor România”, 1 februarie 2026. Încă un concurent din tribul Faimoșilor e eliminat din competiție
Stiri Mondene 13:26
„Survivor România”, 1 februarie 2026. Încă un concurent din tribul Faimoșilor e eliminat din competiție
Parteneri
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
TVMania.ro
Imagini de nerecunoscut cu Rebecca Nicolescu! Cum arăta „fata rea” din serialul „Ana” în urmă cu 6 ani. Schimbare radicală de look
Moneda de pe vremea lui Ceauşescu care se vinde şi cu 3.500 de lei pe OLX
ObservatorNews.ro
Moneda de pe vremea lui Ceauşescu care se vinde şi cu 3.500 de lei pe OLX
S-a deschis cel mai mare magazin Lidl! Are 3 etaje și terasă amenajată
Libertateapentrufemei.ro
S-a deschis cel mai mare magazin Lidl! Are 3 etaje și terasă amenajată
Parteneri
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
GSP.ro
Scandal! La 36 de ani, fosta campioană din tenis e într-o relație cu soțul celei mai bune prietene: „Trădare! Sunt un cuplu acum”
Aryna Sabalenka, prima reacție după eșecul din finala Australian Open
GSP.ro
Aryna Sabalenka, prima reacție după eșecul din finala Australian Open
Parteneri
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax.ro
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
StirileKanalD.ro
VIDEO Cauza accidentului de la Lugojel. Un suporter a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, înainte ca microbuzul să intre în TIR: "S-a blocat volanul în depășire"
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Wowbiz.ro
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Wowbiz.ro
„O să mai omor o dată” Minorul de 13 ani a promis o nouă crimă?! Diana Șoșoacă a făcut dezvăluiri șocante: „Trebuie preîntâmpinat un alt omor”
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Redactia.ro
Ultima imagine postată de Tal Berkovich înainte să moară. Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a stins în urma unui accident
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani
KanalD.ro
Catherine O’Hara, mama lui Kevin din „Singur acasă”, s-a stins din viață la 71 de ani

Politic

Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine”
Politică 12:46
Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine”
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Politică 31 ian.
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Gigi Becali a dezvăluit totul despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „A fost totul secret până a aflat Fanatik-ul”. Ce salariu va avea. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit totul despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „A fost totul secret până a aflat Fanatik-ul”. Ce salariu va avea. Exclusiv
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile
Spotmedia.ro
Trucuri pentru a-ți aminti mereu unde ai pus lucrurile