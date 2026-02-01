Cum a funcționat înșelătoria realizată cu AI

Incidentul a avut loc sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în jurul orei 15:00. Apelantul necunoscut l-a sunat pe bărbatul din orașul Villach, Austria, și i-a descris o presupusă urgență, cerându-i ajutor financiar. Vocea suna identic cu cea a fiului său, susțin polițiștii, motiv pentru care victima nu a bănuit nimic.

După convorbirea telefonică, comunicarea a continuat printr-o aplicație de mesagerie. Convins că își ajută copilul, bărbatul a făcut un transfer bancar de ordinul miilor de euro.

Pensionarul a recuperat suma în totalitate

La scurt timp după transfer, bărbatul a început să aibă îndoieli și a contactat imediat poliția. Datorită reacției rapide a autorităților și a băncii, tranzacția a fost anulată înainte ca banii să ajungă la escroci iar pensionarul și-a recuperat întreaga sumă transferată.

Poliția atrage atenția că astfel de fraude, în care sunt folosite voci generate de inteligența artificială pentru a imita rude apropiate, devin tot mai frecvente. Escrocii mizează pe panică, emoție și reacții rapide, mai ales în cazul persoanelor în vârstă. Autorii sunt încă necunoscuți, iar ancheta este în desfășurare.

