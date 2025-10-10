Judecători: „COVID-ul nu e un accident”

Soțul femeii, angajat al unei reprezentanțe auto, a murit în martie 2020, în plin val de coronavirus. Tribunalul din Parma stabilise inițial că decesul a fost „brusc și violent”, iar compania de asigurări fusese obligată să achite despăgubirea prevăzută de polița semnată înainte de pandemie.

Dar judecătorii din Bologna au răsturnat acum verdictul. Potrivit lor, COVID-ul nu poate fi considerat un „accident”, ci o „boală”.

„În cazul COVID-19, ceea ce este violent nu este cauza, ci efectul. Dacă infecția nu provine dintr-o cauză violentă, nu poate fi inclusă în noțiunea de accident”, au scris magistrații în motivare.

Detaliul care a anulat despăgubirea de 200.000 de euro

Diferența de interpretare juridică schimbă totul. Pentru instanță, faptul că bărbatul s-a infectat nu îl face „victimă a unui accident”, ci a unei „boli”, iar acest detaliu anulează complet dreptul la despăgubire, relatează publicația Corriere della Sera.

Văduva, care este mama a doi copii minori, trebuie acum să restituie nu doar cei 200.000 de euro, ci și 24.000 de euro cheltuieli de judecată.

Femeia și avocata ei, Francesca Barbuti, analizează posibilitatea de a formula recurs împotriva hotărârii Curții de Apel din Bologna.

Italia, printre ţările cele mai afectate de pandemia de coronavirus

În Italia, conform datelor oficiale și analizelor post-pandemice, numărul total de decese atribuite COVID-19 până la sfârșitul anului 2022 a fost de aproximativ 184.918 persoane.

Acest număr reprezintă aproximativ 73,4% din excesul total de decese înregistrat în intervalul 2020-2022 față de anii precedenți.

Italia a fost una dintre cele mai afectate țări în pandemie, cu un număr mare și o rată ridicată a deceselor cauzate de COVID-19, când s-au înregistrat și recorduri mondiale de decese zilnice.

Pe 19 martie 2020, Italia a înregistrat cele mai multe decese cauzate de COVID-19 la nivel mondial

În timpul primului val pandemic, în martie 2020, se înregistrau deja mii de decese și cazuri, iar Italia a fost prima țară europeană lovită sever, cu un număr al deceselor confirmate care a depășit cel al Chinei până în martie 2020. De exemplu, pe 19 martie 2020, Italia devenea țara cu cele mai multe decese cauzate de COVID-19 la nivel mondial, cu peste 5.000 de decese noi într-o singură zi.

Regiunile italiene cu cele mai mari rate de mortalitate COVID-19 pe locuitor au fost în special cele din nordul țării, în special Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna și Veneto. Lombardia a înregistrat cea mai mare rată a mortalității, fiind epicentrul principal al pandemiei în Italia.

