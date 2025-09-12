Femeia, identificată ca Lavric Diana, în vârstă de 25 de ani, intenționa să participe la un eveniment organizat de partidul AUR. În urma incidentului, AUR a transmis că femeia nu este membru al partidului, ci a fost înscrisă pe o listă suplimentară la un eveniment privat pentru activitatea numită «Forumul Economic».

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind femeia depistată la intrarea în Parlamentul României având asupra sa mai multe cuțite, facem următoarele precizări:

Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise.

Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor.

Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, a transmis AUR.

Un incident de securitate a avut loc și anul trecut, la Palatul Parlamentului, după ce o persoană a aruncat cu benzină la intrarea vizitatorilor de la Camera Deputaţilor. Bărbatul a părăsit locul incidentului și a fost dat în urmărire.

Individul a intrat în curtea Camerei Deputaţilor şi a aruncat cu benzină în zona vizitatorilor, nivel S2, în magazinul cu suveniruri. Angajata care se afla în acel moment acolo a făcut un atac de panică în momentul în care a văzut focul.

Ulterior s-a descoperit că bărbatul era din Vaslui și avea 56 de ani.

