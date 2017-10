Soartă cruntă pentru o femeie care a fost transportată cu duba la spitalul din Craiova. Pensionara a murit în noaptea de marți spre miercuri din cauza rănilor grave, după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni în Filiași de șoferul unui autocar. În urma accidentului, niciuna dintre cele trei ambulanțe din localitate a fost disponibilă.

Șoferul autocarului care a lovit-o pe femeia de 67 de ani pe trecerea de pietoni s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. În urma decesului pensionarei, încadrarea juridică a faptei a fost schimbată în ucidere din culpă.

Femeia a fost lovită, marți, în timp ce traversa strada pe o trecerea de pietoni din Filiași, de un autocar înmatriculat în Franța și condus de un bulgar, arată sursa citată.

Pentru că era inconștientă, victima a fost transportată la spital, de rude și localnici, cu o dubă. Niciuna dintre cele trei ambulanțe disponibile în Filiași nu era disponibilă în acel moment, după cum susțin martorii.

Edilul din Filiași a menționat că, împreună cu alți localnici, a decis să o transporte pe femeie cu o dubă pentru a nu mai aștepta venirea ambulanței de la Craiova.

„Când am ajuns acolo, era un prieten care a sunat la 112 şi i s-a spus că sunt ambulanţele în altă parte. Au spus că trimit una din Craiova. În timpul ăsta, am încercat să o încălzim, am pus geci pe ea, i-am pus ceva sub cap. Creştea balta de sânge văzând cu ochii. Era un băiat acolo care îi tot lua pulsul. La un moment dat, a zis să facem ceva că începe să scadă pulsul. Am sunat la spital, dar ne-au spus că nu au voie să trimită medic, că aşa este procedura. Apoi ne-a zis fiul ei că vrea să o ducem la spital”, a declarat, pentru sursa citată, primarul din Filiaşi, Costeluş Ilie Gheorghe.