Pastorul din Idaho și viziunea sa teocratică

Doug Wilson, teolog și lider al bisericii Comunión de Iglesias Reformadas Evanghelice, a influențat conservatorismul american de peste patru decenii.

Din orașul său natal, Moscow, Idaho, el conduce un imperiu de idei ultraconservatoare, incluzând o universitate, o școală K-12, un serviciu de streaming și o editură.

Wilson propune un sistem electoral similar celui din congregațiile sale, unde votul este realizat „pe gospodărie”, susținând că individualismul, „cancerul” introdus prin Amendamentul al XIX-lea, trebuie combătut.

Sprijin neașteptat chiar de la femei

Propunerea lui Wilson de abrogare a Amendamentului al XIX-lea, care a acordat femeilor dreptul de vot în 1920, pare radicală, dar nu imposibilă, având în vedere schimbările recente din peisajul politic american.

În 2022, Curtea Supremă a revocat protecțiile federale privind drepturile la avort, un precedent de neconceput pentru mulți.

Filosoful politic Wendy Brown explică pentru El País că astfel de idei, deși marginale la început, câștigă vizibilitate și susținere inclusiv din partea femeilor, care „sunt dispuse să renunțe conștient la statutul lor de cetățeni”.

Masculinismul și influența sa în politică

Fenomenul „masculinismului” , definit de Helen Lewis în The Atlantic, se răspândește rapid pe rețelele sociale și în cercurile conservatoare.

Mișcarea, care susține supremația bărbaților și respinge feminismul, include atât lideri religioși, cât și personalități seculare precum streamerul Sneako, influencerul Andrew Tate și Nick Fuentes, liderul unei generații Z dezamăgite.

„Critica femeilor vinde bine pe social media și generează profituri din reclame pentru criptomonede, pariuri sportive și suplimente alimentare”, notează Lewis.

Pentagonul și controversa din armată

Influența masculinismului ajunge chiar la vârful Pentagonului, unde secretarul apărării Pete Hegseth a blocat promovarea femeilor și minorităților în armată. Recent, Hegseth a impus testarea obligatorie a nivelului de testosteron pentru militarii peste 30 de ani, pe care îi numește „războinici”. Această politică a stârnit indignare politică și socială.

Femeile care susțin „O familie, un singur vot”

În ciuda controverselor, ideea „un vot pe familie” a atras sprijinul unor femei din mișcarea „tradwife» (soții tradiționale) și din cercurile conservatoare.

Influencera Savanna Stone, prezentă la summitul Womens Leadership organizat de Turning Point în iunie 2026, a declarat de pe scenă: „Feminismul este cel mai mare minciună vândută vreodată femeilor. Este o mișcare finanțată de cei mai bogați oameni răuvoitori cu scopul de a distruge căsătoria și familia” .

Strategia politică și schimbarea Overton

Alegerile din 2024 au marcat o schimbare semnificativă în peisajul politic american. Idei considerate anterior absurde, precum eliminarea dreptului de vot al femeilor, devin tot mai discutate.

Conform conceptului ferestrei Overton, activiștii pot face ca propunerile extreme să devină acceptabile prin introducerea unor idei și mai radicale.

Potrivit El País, Donald Trump aplică această strategie, repetând frecvent idei controversate până când acestea par rezonabile.

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