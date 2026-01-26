„Comisia juridică și Comisia specială «România fără violență domestică» au adoptat, în ședință comună, raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care le preced. Este un moment important și necesar pentru România. Conform datelor oficiale disponibile pentru anul 2025, aproape 60 de femei au fost ucise, majoritatea în context de violență domestică. Aceste crime nu sunt accidente și nu sunt „drame de familie”, ci rezultatul unui lanț de violențe, control și lipsă de intervenție eficientă. Prin această lege, statul român își asumă, pentru prima dată, o abordare clară, structurată și preventivă a femicidului”, a explicat Gorghiu.

Fostul ministru al justiției a adăugat că, deoarece până acum nu a existat o definiție juridică, date centralizate și instrumente de analiză, statul a reacționat târziu, după ce s-au produs tragediile. „Legea corectează aceste vulnerabilități și mută responsabilitatea de la victimă pe umerii instituțiilor publice”, a precizat Gorghiu.

Ce prevede proiectul de lege:

definirea juridică a femicidului, pentru prima dată în legislația românească, ca formă extremă de violență bazată pe gen

colectarea și publicarea anuală de date privind femicidul și violențele care îl preced, inclusiv informații despre relația victimă-agresor

protecție pentru copiii rămași în urmă – orfanii femicidului sunt recunoscuți ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată și pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor

sancționarea severă a faptelor motivate de gen și a violențelor care preced omorul

educație pentru prevenție, prin introducerea în școli a temelor privind egalitatea de gen, relațiile non-violente și combaterea violențe.

„Proiectul este rezultatul unei munci extinse, realizate împreună cu ONG-uri, specialiști, magistrați și profesioniști din domeniu, și reflectă bune practici europene”, a menționat Alina Gorghiu.

Proiectul merge acum la Senat, apoi la Camera Deputaților, după care va merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Amintim că Organizația Națiunilor Unite (ONU) definește femicidul ca uciderea femeilor din motive legate de gen, adică atunci când moartea este rezultatul violenței împotriva femeilor din cauza rolurilor, statutului sau discriminării de gen.