Conform unei analize recente realizate de platforma imobiliară Jacasa, citată de Bild, această generație deține aproximativ 4,8 milioane de proprietăți, ceea ce reprezintă 32% din totalul imobilelor din Germania.

4,8 milioane de locuințe ar putea fi scoase pe piață

Studiul Jacasa avertizează că în următorii 10-20 de ani, un număr semnificativ de case și apartamente ar putea ajunge pe piață din cauza îmbătrânirii proprietarilor.

„Mai ales în regiunile rurale, o ofertă mare ar putea întâlni o cerere tot mai redusă”, subliniază experții. „Generațiile mai tinere tind să migreze către orașe, ceea ce ar putea duce la un exces de oferte în regiunile mai puțin dezvoltate, afectând prețurile și crescând numărul locuințelor neocupate”.

Conform analizei, media de vârstă al generației Baby Boomer ajunge în 2026 la aproximativ 70 de ani, o perioadă de tranziție în care mulți încep să considere locuințele mari o povară. Întreținerea grădinii, scările interioare și cerințele de mentenanță devin provocări majore.

În plus, odată cu înaintarea în vârstă, tot mai mulți optează pentru locuințe mai mici, accesibile sau mai aproape de familie și servicii esențiale.

Pe de altă parte, moștenirile vor deveni mai frecvente în anii următori, iar locuințele vor fi fie vândute, fie transferate către copii. Problema principală constă însă în faptul că generațiile mai tinere sunt mai puțin numeroase și preferă viața urbană, ceea ce ar putea duce la o scădere semnificativă a cererii în zonele rurale.

Regiunile germane cele mai afectate

Există zone din Germania unde aproape jumătate dintre locuințe sunt deținute de Baby Boomeri. În fruntea clasamentului se află districtul Uckermark din Brandenburg, unde 47,7% din imobile sunt în proprietatea acestei generații. Alte regiuni cu procente ridicate sunt:

  • Ennepe-Ruhr-Kreis (NRW): 44,9%
  • Landkreis Meissen (Saxonia): 44,4%
  • Kreis Recklinghausen (NRW): 43%
  • Saalfeld-Rudolstadt (Turingia): 43%

„Schimbările demografice ar putea avea un impact mult mai mare asupra pieței imobiliare decât se credea inițial”, avertizează Jacasa.

„Un număr mare de locuințe scoase simultan pe piață poate exercita o presiune descendentă asupra prețurilor. Cei care intenționează să-și vândă proprietatea ar trebui să aleagă cu atenție momentul”, mai adaugă experții germani.

Estul Germaniei, cel mai vulnerabil

Conform datelor Jacasa, estul Germaniei ar putea fi regiunea cea mai afectată de acest fenomen. Aici, până la o treime sau chiar un sfert din locuințe sunt deținute de generația Baby Boomer, iar multe dintre aceste zone se confruntă deja cu rate mari de neocupare. Printre cele mai expuse regiuni se numără:

  • Altenburger Land: 15% locuințe neocupate
  • Zwickau: 13%
  • Vogtlandkreis: 13%
  • Görlitz: 12,2%
  • Erzgebirgskreis: 11,9%

Aceste regiuni riscă să fie puternic afectate de surplusul de proprietăți, ceea ce ar putea duce la o scădere și mai mare a prețurilor. Pe de altă parte, în marile orașe, cererea rămâne ridicată, iar piața poate absorbi mai ușor noile oferte.

Potrivit analiștilor, acest val imobiliar ar putea reprezenta o oportunitate pentru cumpărători.

„Cei care sunt dispuși să fie flexibili și să se mute în zone rurale ar putea beneficia de prețuri mai accesibile în viitor”, au concluzionat specialiștii Jacasa.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Superliga.ro (P)
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
