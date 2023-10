Raul Qiantang este unul dintre puținele din lume unde se produce fenomenul mareelor, când fluxul formează valuri care urcă împotriva direcției obișnuite de curgere a apei.

În ciuda pericolului, fenomenul atrage de fiecare dată mii de turiști, În acest an, valurile au atins până la 10 metri înălțime, „cât un bloc de 3 etaje”.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

După ce marea s-a lovit de vechiul baraj Laoyancang, 660 de metri lungime, valurile s-au întors în direcția din care veneau și au lovit năprasnic faleza din Haining.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

#WATCH : The high tide in Qiantang, Zhejiang Province collapsed the guardrail and many tourists were swept down.#flooding #storm #wave #tidal #china #钱塘 #weather #typhoon #Qiantang #Zhejiang pic.twitter.com/fobcZ2CZDt