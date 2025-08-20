Temperaturii apei mării va scădea la 19 grade Celsius

Marea Neagră va fi mai rece în perioada 21-23 august, anunță „Meteoplus”, pe pagina oficială de Facebook. Temperatura apei va scădea de la 26 de grade Celsius la 19 grade.

„O ușoară tendință de răcire a apei va fi resimțiță începând cu ziua de joi, 21 august. Astfel, curenții marini vor aduce apă mai rece din adâncime spre țărm, iar temperatura apei va fi în scădere de la 25°…26°C spre 19°…20°C (fenomen de upwelling)”, transmite „Meteoplus”.

Informația a iscat un val de reacții în mediul online.

„Mergem în Grecia, acolo nu ne afectează astfel de fenomene! Am distrus urbanistic stațiuni, am distrus și plajele acum nici natura nu mai ține cu litoralul românesc!”, a comentat o persoană pe pagina de Facebook „Meteoplus”.

O altă persoană a susținut că este pentru a treia oară când acest fenomen s-a produs în această vară: „Niciodată nu a fost ca în această vară! E a treia oară când are loc acest fenomen de upwelling! Eu cred că sunt alte cauze care conduc la acest fenomen. Înainte, când se încălzea marea (greu, dar sigur), nu se mai răcea până la sfârșitul lui septembrie”.

Din ce cauză se produce fenomenul de „upwelling”

Fenomenul de „upwelling” este un proces oceanografic prin care apa rece, din adâncuri, este adusă la suprafață. El este cauzat de vânturile care acționează de-a lungul coastelor, împingând apa de la suprafață spre larg, iar apa de la adâncime urcă pentru a o înlocui.

Acest fenomen a fost explicat, pentru Libertatea, în anul 2024, de profesorul Adrian Constantin, laureat al premiului Wittgenstein, considerat și „Nobelul Austriei”.

„Upwelling înseamnă apă care vine din adâncime. Sunt doi factori fundamentali care fac să se întâmple așa ceva. O dată e nevoie de un vânt destul de puternic de-a lungul coastei. Tipic la o coastă cum e cea a Mării Negre e briza, care vine dinspre mal spre mare și invers. Un al doilea factor e rotația pământului. În cazul vântului care bate de-a lungul coastei, rotația pământului face ca apa să se deplaseze cu 90 de grade la dreapta. Ca apa de suprafață să se deplaseze la dreapta trebuie să fie apă care vine de jos și care e altfel decât cea de suprafață. E mai sărată, mai rece și are mai mulți nutrienți”, a precizat Adrian Constantin.

Profesorul român a subliniat că direcția vântului e foarte importantă. În cazul în care vântul bate dinspre sud spre nord apare fenomenul „upwelling”, când apa mării se răcește, dar dacă vântul de coastă bate de la nord la sud apare fenomenul invers, „downwelling”, când apa mării din adâncime se încălzește.

„Cu cât e mai intens vântul, cu atât e mai puternic acest fenomen”, a mai spus profesorul Constantin.

Meteorologii au emis un Cod galben de caniculă pentru joi

Cu toate acestea, vremea va fi caldă joi, cu disconfort termic ridicat. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat cu intensificări după-amiaza şi noaptea, cu rafale de 45 – 55 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 şi 31 de grade, iar cele minime se vor situa între 20 şi 23 de grade, potrivit sursei citate.

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de caniculă și disconfort termic accentuat pentru ziua de joi, între orele 12.00-21.00.

„Joi, 21 august, în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice”, a transmis ANM.

În noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a țării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică. De asemenea, vineri, 22 august, va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului.