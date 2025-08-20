Cod galben de caniculă, joi, în 11 județe din țară. Sunt anunțate temperaturi de până la 37 de grade Celsius

Avertizarea meteorologilor este valabilă pentru joi, între orele 12:00 și 21:00, în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei.

„Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice”, potrivit ANM.

Totodată, în noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a țării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică. ANM transmite că vineri, 22 august, va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului.

Prognoza meteo miercuri, 20 august

Valorile termice vor crește miercuri, 20 august, în cea mai mare parte a țării și se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar înnorări și averse se vor semnala după-amiaza și seara pe arii restrânse în zonele montane și submontane și izolat în sud-est, iar noaptea în extremitatea de nord-vest a teritoriului.

Pe alocuri vor fi condiții ca ploile să fie însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 și 22 de grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 6 grade. Dimineața, pe areale mici, în special în depresiuni și pe văi se va semnala ceață.

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări după orele amiezii, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar cea minimă va fi de 15…18 grade.

