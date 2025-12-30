Cea mai mare tranzacție din istoria Australiei

Aceasta este cea mai mare vânzare de terenuri agricole și de vite realizată vreodată în Australia.

Acordul a fost finalizat la sfârșitul anului, când familia de miliardari Beetaloo, proprietari de ferme de vite în Teritoriul de Nord, a decis să vândă trei dintre cele mai mari exploatații ale sale: Beetaloo, OT Downs și Mungabroom Station.

Suprafața totală a acestora se ridică la aproximativ 1,05 milioane de hectare, iar tranzacția a inclus și un efectiv de circa 90.000 de bovine.

Noul proprietar, Consolidated Pastoral Company, a plătit peste 300 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 170 de milioane de euro, pentru terenuri, animale și infrastructura aferentă.

Contractul a fost semnat de investitorul miliardar Brett Blundy, principalul acționar al CPC, împreună cu Jane și Scott Armstrong, fiica și ginerele lui John Dunnicliff și ai soției sale Trish, fondatorii imperiului Beetaloo.

Fermele Beetaloo, în top

Tranzacția a fost deja aprobată și înregistrată oficial la Oficiul pentru Titluri Funciare din Teritoriul de Nord.

Vânzarea a stârnit un interes major în Australia, deoarece fermele Beetaloo sunt considerate printre cele mai bine dezvoltate exploatații zootehnice din nordul țării.

Un element-cheie al succesului lor a fost sistemul complex de alimentare cu apă, construit de-a lungul anilor cu investiții de ordinul milioanelor de dolari.

Pășunile și efectivele de animale au fost extinse constant

Foștii proprietari și-au extins constant pășunile și efectivele, ajungând în 2002 la o suprafață de peste un milion de hectare.

Cu sprijinul investitorilor, au realizat o vastă rețea de alimentare cu apă, rezervoare și garduri, ceea ce a permis creșterea continuă a turmelor de la circa 20.000 la peste 80.000 de capete.

Fermele Beetaloo s-au specializat în creșterea bovinelor din rasa Brahman, una dintre cele mai populare rase de carne din Australia și Statele Unite, apreciată pentru ritmul rapid de creștere și pentru rezistența la temperaturi ridicate.

Deoarece procesul de vânzare-cumpărare este încă în derulare, CPC a preluat integral atât terenurile, cât și întregul efectiv de animale.

În tranzacție au fost incluse zeci de clădiri și facilități

Potrivit BeefCentral, tranzacția a inclus nu doar pășunile și bovinele, ci și zeci de clădiri și facilități: grajduri și clădiri agricole, spații administrative, locuințe pentru angajați, ateliere, depozite, o moară de furaje, un parc de utilaje, o flotă de camioane pentru transportul animalelor, precum și avioane și elicoptere.

Cumpărătorul este deja unul dintre cei mai mari producători de carne de vită din Australia, iar această achiziție a dus efectivul total al CPC la peste 400.000 de bovine.

Totodată, suprafața deținută de companie a crescut la peste 5,5 milioane de hectare, cu ferme în Teritoriul de Nord, Queensland și Australia de Vest. În afara Australiei, grupul deține și active în Asia, inclusiv ferme avicole în Indonezia.

Vânzare strategică

Achiziția este considerată strategică, având în vedere că CPC deține și alte proprietăți în apropierea stației Beetaloo.

De asemenea, compania a solicitat deja trei noi autorizații pentru captarea apei în Teritoriul de Nord, semn că intenționează să dezvolte în continuare zona.

