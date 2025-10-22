„Am avut o mână de camioane pline de struguri care au fost respinși”

Brandon Sywassink, directorul general al Manna Ranch din comitatul San Joaquin, și-a văzut munca de un an pierdută într-o singură zi.

Când a livrat strugurii la o cramă din Lodi, a aflat că recolta nu îndeplinește cerințele contractuale de 24 Brix. Concret, strugurii au fost refuzați pe motiv că nu sunt destul de dulci, deși diferența era de 0,1% în conținutul de zahăr.

„Am avut o mână de struguri, ei bine, aș putea spune, o mână de camioane pline de struguri care au fost respinși la cramă pentru indicele Brix scăzut”, a declarat Sywassink pentru CBS Sacramento.

Analizele au arătat un nivel de 23,9 Brix, insuficient pentru vinul dorit. Diferența minusculă a fost suficientă pentru ca întreaga livrare, aproximativ 25 de tone de struguri, în valoare de 10.000–15.000 de dolari, să fie aruncată pe câmp.

„Mă doare tare să privesc asta”, a spus el.

„Fermierii primesc un salariu o dată pe an, iar noi nu am primit niciun salariu în ziua aceea.”

Standardele tot mai stricte pun presiune pe fermieri

Reprezentanții Comisiei Lodi Winegrape spun că situațiile de acest tip devin tot mai frecvente, deoarece cramele mari impun criterii de calitate extrem de stricte și, în același timp, importă vinuri mai ieftine din alte țări.

„Li se impun standarde foarte stricte”, a explicat Stuart Spencer, directorul executiv al comisiei.

„În același timp, aceleași crame aduc milioane de galoane de vin din străinătate în loc să cumpere acești struguri locali.”

Spencer avertizează că mulți cultivatori mici, dependenți de un singur cumpărător, nu au puterea de negociere necesară pentru a-și proteja veniturile.

„Sunt pur și simplu la mila acestor mari companii. Trebuie să avem un fel de cod de conduită care să transforme parteneriatul într-un parteneriat egal, pentru că, în acest moment, cultivatorii nu au de ales.”

Costuri în creștere și venituri în scădere

Criza fermierului Brandon Sywassink reflectă o realitate mai amplă. Potrivit USDA, venitul net al fermelor americane a scăzut cu aproximativ 23% în 2024, în timp ce prețurile la îngrășăminte, semințe și combustibil au crescut dramatic în ultimii ani.

În condițiile unei veri blânde, care a redus conținutul de zahăr al strugurilor, fermierul din California nu a avut nicio opțiune realistă de revânzare.

Costurile logistice ar fi depășit orice potențial câștig.

„Mă doare. Mă doare”, a oftat el, privind recolta abandonată.

Lecția din spatele unei pierderi uriașe

Povestea lui Brandon Sywassink este mai mult decât un eșec de sezon, este o lecție despre fragilitatea economiei agricole și riscurile concentrării pe un singur cumpărător.

Specialiștii în agricultură și finanțe recomandă diversificarea surselor de venit și utilizarea asigurărilor de cultură oferite de USDA pentru a proteja fermierii de pierderi cauzate de intemperii sau respingeri contractuale.

Deși a pierdut totul în acest sezon, Sywassink spune că nu renunță la pasiunea sa pentru pământ și pentru comunitatea Lodi.

„Lodi mi-a oferit atât de mult și vreau să pot oferi înapoi orașului Lodi”, a spus el.

„De aceea vreau să le spun oamenilor cât de grozave sunt atât de multe produse aici, cultivate aici, pe care cu toții le putem cumpăra pentru a ne ajuta reciproc.”

Într-un an în care o variație minusculă de 0,1% în conținutul de zahăr a separat succesul de ruină, povestea lui Brandon Sywassink ilustrează cât de vulnerabili sunt micii fermieri în fața schimbărilor climatice și a presiunilor economice globale.

