Când intră pensiile pe card în septembrie 2026

Beneficiarii care au solicitat virarea banilor în cont curent sau pe card vor avea parte de o veste bună. În mod normal, conform regulamentului CNPP, pensiile plătite prin sistemul bancar sunt transferate lunar pe data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de data de 13.

Ziua de 12 septembrie 2026 pică într-o zi de sâmbătă, fiind urmată de duminică, 13 septembrie. Deoarece în zilele de weekend operațiunile interbancare nu se procesează după programul unei zile lucrătoare obișnuite, plățile trebuie anticipate. Astfel, cel mai probabil, data la care pensiile vor fi alimentate pe cardurile seniorilor va fi vineri, 11 septembrie 2026.

Este important de reținut că ora exactă la care fondurile devin vizibile în cont poate varia în funcție de fiecare instituție bancară în parte și de timpul necesar procesării tranzacțiilor la nivelul băncii respective.

Când aduce poștașul pensia la domiciliu

Pentru pensionarii care au ales varianta clasică și primesc pensia în numerar, direct la domiciliu, nu există nicio schimbare față de ritmul obișnuit. Factorii poștali vor distribui sumele aferente respectând perioada oficială prevăzută de lege, adică între 1 și 15 septembrie 2026.

Distribuirea se face în mod etapizat, în funcție de traseul poștal și de graficul stabilit pentru fiecare localitate în parte. Din acest motiv, sumele pot ajunge în zile diferite de la un cartier la altul sau de la o comună la alta, fără a depăși însă termenul limită de 15 septembrie.

Ce se întâmplă dacă pensionarul nu este acasă la sosirea poștașului

O situație des întâlnită este aceea în care beneficiarul nu se află la domiciliu în momentul în care poștașul sosește cu pensia. În astfel de cazuri, procedura prevede ca angajatul Poștei Române să lase un aviz în cutia poștală. Cu acest aviz și cu actul de identitate, pensionarul se poate prezenta ulterior la ghișeul oficiului poștal de care aparține pentru a-și ridica drepturile bănești.

Casa Națională de Pensii Publice avertizează că banii și documentele de plată sunt păstrate la oficiul poștal timp de două zile lucrătoare de la data expirării perioadei oficiale de plată din luna respectivă. Dacă pensia nu este ridicată nici în acest interval prelungit, suma va fi returnată casei teritoriale de pensii. Pentru a-și recupera banii ulterior, pensionarul va fi nevoit să depună o solicitare oficială de reordonanțare la plată.

Cum intră pensionarii în posesia talonului de pensie

Indiferent de metoda prin care primesc banii, toți pensionarii beneficiază de un document oficial de informare cu privire la suma achitată, cunoscut popular drept talon de pensie.

Cei care aleg distribuirea numerarului prin intermediul poștașului primesc documentul odată cu înmânarea banilor. În schimb, pentru beneficiarii care își încasează pensia într-un cont bancar, talonul de pensie (talonul mov) este livrat separat, tot la domiciliu, prin intermediul poștașului.

De asemenea, seniorii care doresc o variantă mai rapidă pot opta pentru transmiterea electronică a acestui document de informare. Pentru a beneficia de această facilitate, ei trebuie să acceseze portalul online al Casei Naționale de Pensii Publice și să depună o cerere în format digital.

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