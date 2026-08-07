Printre încărcăturile transportate se află îngrășăminte chimice și cărbune. Staționarea prelungită, în special în perioadele cu temperaturi ridicate, poate crește riscurile asociate acestor transporturi.

Un incident a avut loc în apropiere de Ruse, după ce un martor a observat fum ieșind dintr-o barjă aflată pe Dunăre și a alertat autoritățile prin numărul unic de urgență.

Potrivit publicației bulgare „Ruse Media”, un inspector al serviciului de pompieri din Ruse, împreună cu polițiști și polițiști de frontieră, a verificat ambarcațiunea. Barja făcea parte dintr-un convoi staționat în apropierea malului românesc, astfel că situația a fost transmisă autorităților din România.

Barja, care naviga sub pavilion sârbesc, transporta cărbune. Se presupune că, din cauza umidității din cală și a temperaturilor ridicate din timpul zilei, încărcătura a început să fumege.

Echipajul a intervenit pentru stingerea focarului, iar barja a fost remorcată în afara acvatoriului portului Giurgiu.

Nivelul scăzut al Dunării continuă să afecteze traficul fluvial și să provoace întârzieri pentru transportatori.

În cazul convoaielor care transportă materiale inflamabile, staționarea îndelungată poate reprezenta un risc suplimentar în perioadele caniculare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE