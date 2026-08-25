Printre cei mai importanți se numără Cori, pe numele ei real Corina Lavinia Buligă, tânăra care a ajuns să fie nelipsită din activitatea artistului și care îl însoțește în numeroase dintre deplasările și proiectele sale. Recent, cei doi au fost fotografiați de Libertatea în Piața Amzei, la coadă la merdenelele lui Nea’ Mihai!

Deși publicul o aude frecvent în vlogurile lui Dorian Popa, Cori, cunoscută în mediul online drept „coriilv”, a preferat mult timp să rămână în spatele camerei. Ea este cea care filmează o mare parte din conținutul artistului și se ocupă de mai multe aspecte ale activității sale online.

În ultimii ani, cei doi au ajuns să petreacă foarte mult timp împreună, iar Dorian Popa a vorbit în repetate rânduri despre cât de importantă este colaboratoarea sa. Chiar dacă imaginile în care ei apar împreună sunt foarte rare!

Cum a ajuns să lucreze cu Dorian Popa

Cori a început să colaboreze cu Dorian Popa cu mulți ani în urmă, pe vremea când artistul era implicat în proiectele „LaLa Band”. Potrivit declarațiilor făcute ulterior de acesta, tânăra i-a atras atenția prin rapiditatea cu care se descurca în mediul online și prin faptul că era foarte implicată.

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La început, responsabilitățile ei erau mult mai puține. Dorian Popa nu avea încă activitatea de pe YouTube pe care o are în prezent, iar Cori îl ajuta cu diverse sarcini. În timp, însă, colaborarea s-a transformat într-un adevărat job, pe măsură ce activitatea online a artistului a crescut.

În prezent, „coriilv” are mai multe atribuții. În descrierea sa din mediul online a fost prezentată drept manager, specialistă în PR, editor și expertă în social media. Ea îl filmează pe Dorian Popa, se ocupă de conținut și îl însoțește inclusiv în deplasări. Deși apare în unele dintre materialele sale, de cele mai multe ori rămâne în spatele camerei.

Cei doi au ajuns să aibă o relație profesională bazată pe încredere, iar Dorian Popa a descris-o pe Corina Lavinia Buligă drept unul dintre oamenii săi de bază. Într-o declarație făcută despre colaborarea lor, artistul a spus că este foarte dedicată și profesionistă.

Salariul lui Cori a fost mărit de mai multe ori

Implicarea lui Cori în proiectele lui Dorian Popa a fost răsplătită și financiar. Artistul a vorbit public despre salariul pe care i-l oferă, însă a precizat că nu va dezvălui suma exactă, considerând că este o informație confidențială.

„Salariul nu o să îl spun niciodată, e o chestie confidențială. Dar e un salariu generos și a crescut constant de-a lungul timpului. Cred că a crescut de vreo cinci ori de când lucrăm”, a spus Dorian Popa în urmă cu mai mulți ani.

Artistul a explicat că, pe lângă salariu, Cori primește și bonusuri și cadouri. Dorian Popa susținea că angajații săi primesc prime de sărbători, însă valoarea acestora diferă în funcție de implicarea fiecăruia. În cazul lui „coriilv”, acesta afirma că primele sunt cele mai mari, datorită volumului de muncă.

„Cori este un om extrem de dedicat job-ului ei. Și pe lângă faptul că este extrem de dedicată, este și extrem de profi”, declara artistul. Într-o altă declarație, Dorian Popa a rezumat volumul de muncă al lui și al ei spunând: „Cori muncește 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, așa cum muncesc și eu”!

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