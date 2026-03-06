Cum au apărut problemele fermierului din Austria care pierde 100 de euro pe zi

Heinrich Penz, un fermier din Matzleinsdorf, districtul Melk, Austria, trece printr-o criză financiară majoră.

Într-un interviu acordat pentru Heute.at, el a dezvăluit că afacerea sa pierde în jur de 1.000 de euro zilnic din cauza întârzierilor în procesarea vizelor pentru un muncitor sezonier din Nepal. Problema a apărut după ce ambasada austriacă din New Delhi ar fi impus schimbări neașteptate în cerințele pentru obținerea vizei.

Fermierul nu își poate culege recolta la capacitate maximă din cauza lipsei de personal

Fermierul, care a început deja să piardă bani, a explicat că a început să culeagă recolta de leurdă la jumătatea lunii februarie. El recunoaște că nu o poate culege și valorifica la capacitatea maximă din cauza lipsei de personal și astfel apar pierderile.

„Așteptăm de săptămâni întregi să vină un muncitor sezonier atât de necesar pentru ferma noastră. Acest lucru are consecințe financiare grave pentru afacerea noastră”, a declarat Penz.

Probleme în rândul fermierilor sunt frecvente din cauza lipsei de muncitori străini

Din păcate, cazul lui Penz nu este unul izolat, relatează presa austriacă. Alți fermieri din regiunea Stiria se confruntă cu situații similare din cauza proceselor birocratice lente și a lipsei de transparență în acordarea vizelor.

„Mai mulți solicitanți nepalezi, care au primit aprobare pentru muncă sezonieră încă din ianuarie, așteaptă în zadar vizele de categoria D. Între timp, procedurile sunt întârziate cu luni de zile”, a explicat Penz.

Fermierii acuză autoritățile din Austria și susțin că au eșugat în gestionarea problemei vizelor

Penz consideră că situația este un „scandal economic de proporții” cauzat de „eșecul autorităților în procesarea vizelor”. Fermierul a subliniat că schimbările în cerințele ambasadei din New Delhi au complicat și mai mult procesul, fără ca solicitanții să fie informați în prealabil.

„Solicitantul a depus toate documentele la timp și avea deja aprobarea necesară pentru muncă”, a adăugat Penz. „Timpul mediu de procesare a fost de 14 zile, dar modificările introduse pe ascuns au dus la cereri suplimentare de documente. Aceste întârzieri nu sunt vina solicitantului”, a mai explicat el.

Acum, fermierul riscă să piardă autorizația de muncă, care devine nulă dacă angajatul nu își începe activitatea în termen de șase săptămâni.

„Acesta este un exemplu clasic de eșec administrativ, iar cetățeanul este cel care plătește prețul”, a spus Penz, potrivit sursei citate mai sus. Muncitorii nepalezi sunt preferați de angajatorii din Europa, din mai multe motive. Spre exemplu, în unele profesii, salariații din țările respective absentează mai mult sau muncesc mai puțin în timpul programului, comparativ cu muncitorii nepalezi.

Fermierul pierde 1000 de euro pe zi pentru că muncitorul nepalez nu a ajuns la timp în țară

Sezonul de recoltare a leurdei este scurt, iar cererea este mare. „În fiecare zi în care muncitorul nu este aici, pierdem recolte în valoare de 1.000 de euro”, a explicat Penz pentru portalul austriac de știri.

„Leurda nu așteaptă birocrația – crește, iar dacă nu este culeasă la timp, sezonul este pierdut”, mai spune el.

O altă sursă de frustrare pentru fermier este faptul că aprobarea cererii de muncă a fost emisă pe 22 ianuarie, la scurt timp după ce a fost depusă pe 6 ianuarie. Cu toate acestea, întârzierea procesării vizei pune acum în pericol întreaga producție.

„Acum nu pot face altceva decât să privesc cum pierd bani”, spune el.

Ce spun autoritățile despre scandalul privind muncitorii nepalezi din Austria

Ministerul Austriac de Externe (BMEIA) a negat acuzațiile de întârziere intenționată a procesării vizelor, contactat de sursa citată mai sus.

„Procedurile de viză nu sunt amânate sau tergiversate de către reprezentanțele diplomatice austriece. Acestea sunt obligate să respecte legislația în vigoare, inclusiv Codul de vize al UE și Legea privind străinii”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

În plus, oficialii ministerului au explicat că toate cererile de viză sunt supuse unei analize riguroase, mai ales în cazul țărilor considerate cu risc ridicat de migrație, precum Nepal.

„În ultimele luni, au existat cazuri de cereri de azil depuse după obținerea vizelor, ceea ce impune controale suplimentare”, a mai spus el.

Ministerul a mai subliniat că orice întârziere în procesul de viză poate fi cauzată de documente incomplete, iar responsabilitatea revine în principal solicitanților. „Comunicarea promptă și completă a documentelor necesare depinde de solicitant, nu de ambasadă”, spune acesta.

În ceea ce privește acuzațiile aduse de Penz, Camera Agricolă din Austria Inferioară a declarat pentru sursa citată mai sus că, în general, procesul de eliberare a permiselor de muncă pentru personalul sezonier funcționează eficient.

„Serviciile de ocupare a forței de muncă din Austria (AMS) sunt responsabile pentru emiterea permiselor, iar ambasadele pentru vize”, a declarat o purtătoare de cuvânt. Totuși, în cazul specific al fermierului din Matzleinsdorf, Camera nu a putut oferi informații suplimentare și a recomandat ca întrebările să fie adresate direct autorităților responsabile.

