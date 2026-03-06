Cum au apărut problemele fermierului din Austria care pierde 100 de euro pe zi

Heinrich Penz, un fermier din Matzleinsdorf, districtul Melk, Austria, trece printr-o criză financiară majoră.

Într-un interviu acordat pentru Heute.at, el a dezvăluit că afacerea sa pierde în jur de 1.000 de euro zilnic din cauza întârzierilor în procesarea vizelor pentru un muncitor sezonier din Nepal. Problema a apărut după ce ambasada austriacă din New Delhi ar fi impus schimbări neașteptate în cerințele pentru obținerea vizei.

Fermierul nu își poate culege recolta la capacitate maximă din cauza lipsei de personal

Fermierul, care a început deja să piardă bani, a explicat că a început să culeagă recolta de leurdă la jumătatea lunii februarie. El recunoaște că nu o poate culege și valorifica la capacitatea maximă din cauza lipsei de personal și astfel apar pierderile.

„Așteptăm de săptămâni întregi să vină un muncitor sezonier atât de necesar pentru ferma noastră. Acest lucru are consecințe financiare grave pentru afacerea noastră”, a declarat Penz.

Probleme în rândul fermierilor sunt frecvente din cauza lipsei de muncitori străini

Din păcate, cazul lui Penz nu este unul izolat, relatează presa austriacă. Alți fermieri din regiunea Stiria se confruntă cu situații similare din cauza proceselor birocratice lente și a lipsei de transparență în acordarea vizelor.

„Mai mulți solicitanți nepalezi, care au primit aprobare pentru muncă sezonieră încă din ianuarie, așteaptă în zadar vizele de categoria D. Între timp, procedurile sunt întârziate cu luni de zile”, a explicat Penz.

Fermierii acuză autoritățile din Austria și susțin că au eșugat în gestionarea problemei vizelor

Penz consideră că situația este un „scandal economic de proporții” cauzat de „eșecul autorităților în procesarea vizelor”. Fermierul a subliniat că schimbările în cerințele ambasadei din New Delhi au complicat și mai mult procesul, fără ca solicitanții să fie informați în prealabil.

„Solicitantul a depus toate documentele la timp și avea deja aprobarea necesară pentru muncă”, a adăugat Penz. „Timpul mediu de procesare a fost de 14 zile, dar modificările introduse pe ascuns au dus la cereri suplimentare de documente. Aceste întârzieri nu sunt vina solicitantului”, a mai explicat el.

Acum, fermierul riscă să piardă autorizația de muncă, care devine nulă dacă angajatul nu își începe activitatea în termen de șase săptămâni.

„Acesta este un exemplu clasic de eșec administrativ, iar cetățeanul este cel care plătește prețul”, a spus Penz, potrivit sursei citate mai sus. Muncitorii nepalezi sunt preferați de angajatorii din Europa, din mai multe motive. Spre exemplu, în unele profesii, salariații din țările respective absentează mai mult sau muncesc mai puțin în timpul programului, comparativ cu muncitorii nepalezi.

Fermierul pierde 1000 de euro pe zi pentru că muncitorul nepalez nu a ajuns la timp în țară

Sezonul de recoltare a leurdei este scurt, iar cererea este mare. „În fiecare zi în care muncitorul nu este aici, pierdem recolte în valoare de 1.000 de euro”, a explicat Penz pentru portalul austriac de știri.

„Leurda nu așteaptă birocrația – crește, iar dacă nu este culeasă la timp, sezonul este pierdut”, mai spune el.

O altă sursă de frustrare pentru fermier este faptul că aprobarea cererii de muncă a fost emisă pe 22 ianuarie, la scurt timp după ce a fost depusă pe 6 ianuarie. Cu toate acestea, întârzierea procesării vizei pune acum în pericol întreaga producție.

„Acum nu pot face altceva decât să privesc cum pierd bani”, spune el.

Ce spun autoritățile despre scandalul privind muncitorii nepalezi din Austria

Ministerul Austriac de Externe (BMEIA) a negat acuzațiile de întârziere intenționată a procesării vizelor, contactat de sursa citată mai sus.

„Procedurile de viză nu sunt amânate sau tergiversate de către reprezentanțele diplomatice austriece. Acestea sunt obligate să respecte legislația în vigoare, inclusiv Codul de vize al UE și Legea privind străinii”, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului.

În plus, oficialii ministerului au explicat că toate cererile de viză sunt supuse unei analize riguroase, mai ales în cazul țărilor considerate cu risc ridicat de migrație, precum Nepal.

„În ultimele luni, au existat cazuri de cereri de azil depuse după obținerea vizelor, ceea ce impune controale suplimentare”, a mai spus el.

Ministerul a mai subliniat că orice întârziere în procesul de viză poate fi cauzată de documente incomplete, iar responsabilitatea revine în principal solicitanților. „Comunicarea promptă și completă a documentelor necesare depinde de solicitant, nu de ambasadă”, spune acesta.

În ceea ce privește acuzațiile aduse de Penz, Camera Agricolă din Austria Inferioară a declarat pentru sursa citată mai sus că, în general, procesul de eliberare a permiselor de muncă pentru personalul sezonier funcționează eficient.

„Serviciile de ocupare a forței de muncă din Austria (AMS) sunt responsabile pentru emiterea permiselor, iar ambasadele pentru vize”, a declarat o purtătoare de cuvânt. Totuși, în cazul specific al fermierului din Matzleinsdorf, Camera nu a putut oferi informații suplimentare și a recomandat ca întrebările să fie adresate direct autorităților responsabile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum a fost lovit un polițist de frontieră de cartușele de țigări ascunse în podeaua unui TIR oprit la vamă la Siret | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Unica.ro
„Mi s-a spus că fiica mea e o...” Daciana Sârbu a răbufnit! Nu s-a mai putut abține și a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, de fapt, cu fata ei, Irina, în Dubai
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații grave i se aduc artistei și ce au găsit polițiștii în mașina ei: „Va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie”
Elle.ro
Britney Spears a fost arestată în California și ulterior eliberată. Ce acuzații grave i se aduc artistei și ce au găsit polițiștii în mașina ei: „Va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie”
gsp
Diana Șucu, drastică în privința românilor prinși în războiul din Orient: „Plătim noi pentru inconștiența lor?”
GSP.RO
Diana Șucu, drastică în privința românilor prinși în războiul din Orient: „Plătim noi pentru inconștiența lor?”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Știre în curs de actualizare: Ce se întâmplă fix acum cu minora Irina Ponta! Răsturnare dramatică! “Am făcut ce face orice părinte”
WOW! Eva Zaharescu, surprinsă sărutându-se cu un bărbat mai în vârstă. Unde s-a distrat fiica Andreei Berecleanu. Galant, grizonant, dar și pasional!
Avantaje.ro
WOW! Eva Zaharescu, surprinsă sărutându-se cu un bărbat mai în vârstă. Unde s-a distrat fiica Andreei Berecleanu. Galant, grizonant, dar și pasional!
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său
Tvmania.ro
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său

Alte știri

Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, nu era în evidenţele consulare și nici pe o listă prioritară, spune MAE
Știri România 18:19
Irina Ponta, fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, nu era în evidenţele consulare și nici pe o listă prioritară, spune MAE
Cum a fost lovit un polițist de frontieră de cartușele de țigări ascunse în podeaua unui TIR oprit la vamă la Siret | VIDEO
Știri România 18:17
Cum a fost lovit un polițist de frontieră de cartușele de țigări ascunse în podeaua unui TIR oprit la vamă la Siret | VIDEO
Parteneri
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Adevarul.ro
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Financiarul.ro
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Elle.ro
Celebra actriță, foarte apreciată de români, iubește din nou! Vedeta a fost surprinsă în ipostaze romantice alături de iubitul ei, care provine dintr-una dintre cele mai influente familii de afaceri din Mexic. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Feli Donose revine în forță cu un nou proiect muzical. Anunțul făcut de artistă. „Un fel de traseu al vieții mele”
Stiri Mondene 17:40
Feli Donose revine în forță cu un nou proiect muzical. Anunțul făcut de artistă. „Un fel de traseu al vieții mele”
Ce spune Andi Moisescu despre venirea actriței Carmen Tănase în juriul „Românii au talent”: „Să vezi ce mai urmează”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:37
Ce spune Andi Moisescu despre venirea actriței Carmen Tănase în juriul „Românii au talent”: „Să vezi ce mai urmează”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
ObservatorNews.ro
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Mediafax.ro
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cinci victime la Sălicea, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Una dintre maşini a căzut într-o râpă adâncă de zece metri
KanalD.ro
Cinci victime la Sălicea, după ce două autoturisme s-au ciocnit violent. Una dintre maşini a căzut într-o râpă adâncă de zece metri

Politic

Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG-ul prin care Bolojan a permis concedierile în administrația publică. Renate Weber este încă în funcție datorită PSD
Politică 17:04
Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG-ul prin care Bolojan a permis concedierile în administrația publică. Renate Weber este încă în funcție datorită PSD
Dominic Fritz desființează sute de posturi la Primăria Timișoara şi la Poliţia Locală cu „un respect mare” pentru cei care vor fi dați afară
Politică 16:36
Dominic Fritz desființează sute de posturi la Primăria Timișoara şi la Poliţia Locală cu „un respect mare” pentru cei care vor fi dați afară
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului