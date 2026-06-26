Panouri solare între şine: o idee nouă, în Elveția

Pe o secţiune de 100 de metri de cale ferată existentă, situată lângă staţia Buttes, cantonul Neuchatel, au fost instalate 48 de panouri solare, fiecare cu o putere de 380W, totalizând o capacitate instalată de 18,2 kW.

Conform calculelor iniţiale, se estima o producţie anuală de 16 MWh, echivalentul unui factor de capacitate de 10%.

Deşi această valoare este sub media generală a panourilor fotovoltaice, inginerii au considerat-o optimistă, având în vedere amplasarea neconvenţională a panourilor.

Panourile solare rezistă sub 11.000 de trenuri

Elveţia, o ţară care pune mare preţ pe conservarea peisajului natural, a adoptat o abordare diferită faţă de utilizarea panourilor solare, preferând amplasarea acestora în zone neutilizate, precum pereţii autostrăzilor sau barajele hidrocentralelor.

Ideea de a folosi cei peste 5.200 km de cale ferată pentru instalarea panourilor fotovoltaice a apărut tocmai din dorinţa de a evita ocuparea terenurilor agricole sau a păşunilor.

De la inaugurarea segmentului experimental, peste 11.000 de trenuri au trecut peste panourile montate între şine.

Panouri pe șine: Proiectul elvețian care produce 16 MWh/an

În ciuda vibraţiilor şi a condiţiilor meteorologice, instalaţia s-a dovedit robustă şi eficientă. Între 20 mai 2025 şi iunie 2026, panourile au generat exact 16 MWh, conform estimărilor iniţiale.

Un aspect inovator al proiectului a fost mecanismul natural de curăţare: curenţii de aer creaţi de trecerea trenurilor au prevenit acumularea murdăriei pe suprafaţa panourilor, eliminând necesitatea unei întreţineri frecvente.

Locul montării lor nu s-a dovedit problematic, ci genial de potrivit, au declarat inginerii implicaţi în proiect.

Elveția poate genera 1 TWh anual, dacă pune panouri pe toți cei 5.230 km de șine

În plus, sistemul de montaj permite demontarea rapidă a oricărei secţiuni de trei panouri în doar 10 minute, facilitând intervenţiile la infrastructura feroviară.

Succesul acestui proiect-pilot a deschis noi perspective: dacă toate cele 5.230 km de cale ferată din Elveţia (excluzând tunelele şi zonele permanent umbrite) ar fi dotate cu astfel de panouri, s-ar putea genera 1 TWh de energie electrică anual.

Această cantitate ar fi suficientă pentru a acoperi 2% din consumul naţional, echivalentul necesarului energetic a 300.000 de gospodării.

Panourile pe șine, interes din Franța, Italia, Coreea și Indonezia

Conform Sun-Ways, proiectul a atras deja atenţia internaţională. Operatorul feroviar francez SNCF a semnat un contract de colaborare pentru a analiza implementarea unor secţiuni similare în Franţa.

De asemenea, operatorul italian RFI şi companii din Coreea de Sud şi Indonezia şi-au manifestat interesul pentru această tehnologie.

Operatorul elveţian TransN, care administrează secţiunea experimentală, a confirmat că prezenţa panourilor fotovoltaice nu a afectat în niciun fel traficul feroviar. Mai mult, temerile iniţiale legate de posibilele reflexii care ar putea deranja mecanicii de locomotivă s-au dovedit nefondate.

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