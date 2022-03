„Pe 26 martie, am inaugurat KharkivMusicFest 2022, așa cum era planificat. De data aceasta, nu are loc în atmosfera solemnă a sălii mari a Filarmonicii din Harkiv, iar publicul nu a venit la noi, ci am venit noi către publicul din adăpostul antibombă. Muzica poate oferi atât de multe: speranță, consolare, sprijin și dorința de a învinge”, a precizat Oleg Sinegubov, guvernatorul regiunii Harkiv.

Trăim sub atacul constant al ocupanților de o lună, dar nu ne-am pierdut încrederea. Simbolicul KharkivMusicFest este dovada. Oleg Sinegubov:

Deschiderea, pe peronul unei stații de metrou

Festivalul, supranumit simbolic „Concert printre explozii”, s-a deschis, sâmbătă, la ora 12.00, pe peronul stației de metrou „Muzeul de Istorie”.

Cvintetul de coarde a interpretat capodopere ale muzicii clasice de Bach, Schubert sau Dvorak, precum și aranjamente de cântece populare ucrainene, compuse special pentru acest concert de către un tânăr compozitor și dirijor din Harkov, Volodimir Bohatîrev.

În zilele următoare, festivalul se mută într-un adăpost antibombă de sub o clădire de birouri din Harkiv.

Situația în Harkiv rămâne complicată. Joi, un proiectil al forțelor ruse a căzut lângă o policlinică, în mijlocul oamenilor aflați la coadă pentru ajutoare umanitare. Cel puțin 6 persoane au murit și alte 17 au fost rănite.

Potrivit Consiliului Local Harkiv (nord-estul Ucrainei, al doilea cel mai mare oraș al țării după capitala Kiev, cu 1,5 milioane de locuitori) în interiorul metroului, se ascund de bombardamentele ruse aproximativ 15.000 de persoane.

Tot la Harkiv, animatori îmbrăcați în supereroi coboară la metrou pentru a distra copiii care trăiesc în subteran din cauza războiului.

Recomandări Corespondență din Polonia. Cine sunt rușii care protestează peste granițe: „Spunem NU războiului și în numele celor din țară, care sunt închiși dacă ar spune-o”

Pentru a le face o bucurie și pentru a le distrage atenția de la ororile războiului, și actorii de la teatrul de păpuși din Kropîvnîțkîi, oraș din centrul Ucrainei, joacă în subsolul unui hotel în care sunt găzduiți copiii și familiile lor fugite de război din alte orașe ale țării.

Și actorii Teatrului Dramatic din Ivano-Frankivsk, vestul Ucrainei, continuă să joace. O mică tribună și scena au fost amplasate în adăpostul antibombă de sub instituție.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

GSP.RO Gestul unei înotătoare a stârnit furie în Rusia: „La închisoare cu ea! Erdogan chiar vrea neînțelegeri cu noi?”

Playtech.ro ȘOC! „Alte 6 țări trebuie DENAZIFICATE, după Ucraina.” Moscova a enumerat statele care sunt pe lista lui Vladimir Putin

Observatornews.ro Sfârșit cumplit pentru o refugiată din Ucraina, în Satu Mare. Femeia a murit înecată în piscina unui hotel din Tășnad

HOROSCOP Horoscop 27 martie 2022. Racii sunt cuprinși de o formă de curaj legată de posibilitatea de a avansa profesional

Știrileprotv.ro Avertismentul unui specialist de top: ”Nu vom avea pace în Ucraina, atâta vreme cât la Moscova va fi Putin”. Cât crede că va mai rezista actualul regim de la Kremlin

Telekomsport Violată şi bătută de două ori în doar câteva ore. O refugiată ucraineană, clipe de COŞMAR în locul de cazare

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special